اليمن
الخميس 30 يناير 2020 12:46

بعد تعز.. أسراب الجراد تغزو صنعاء (فيديو)

تفاعل مغردون مع اجتياح أسراب من الجراد للعاصمة اليمنية صنعاء، ونشر ناشطون مجموعة من الفيديوهات والصور على منصات التواصل الاجتماعي لهجوم الجراد.

وهاجم الجراد الصحراوي العديد من الحقول الزراعية وخصوصًا في أطراف صنعاء، وأظهرت العديد من المقاطع والصور مجموعات هائلة من الجراد خلال اجتياحها لبعض الحقول.

وبشيء من الفكاهة، أشار بعض المغردين إلى إمكانية استغلال الأمر واعتبروا أن الحشرات قدمت نفسها كجزء من الإمدادات الغذائية للسكان؛ يصطادونها ويطبخونها بطرق مختلفة.

وكانت محافظة تعز بوسط اليمن، قد تعرضت لاجتياح من الجراد في الأسبوع الماضي، وثقها الناشطون كذلك بالصور والفيديوهات.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قد حذرت في وقت سابق، من أن الجراد سيشكل أكبر تهديد للإنتاج الزراعي في اليمن بسبب تكاثره المستمر.

وقالت إنه يمكن أن يلحق أضرارًا بالغلال الزراعية الموسمية والاقتصادات المحلية بما يؤثر على الأمن الغذائي وسبل عيش اليمنيين.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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