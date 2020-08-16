التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الأحد 16 أغسطس 2020 22:34

بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين: "اليهود أشرف منكم"

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) والداعية وسيم يوسف
مواقع التواصل
هاجم الداعية وسيم يوسف الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية، وانتقد تصرفاتهم في الرد على خطوة التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، قائلًا إن "اليهود أشرف منكم".

ووصف يوسف، عبر حسابه تغريدات في "تويتر"، السلطة الفلسطينية بأنها تتبع أسلوب العصابات، وأنهم يصافحون اليهود في الخفاء ويهينونهم علانية"، مضيفًا: (من يريد الحرب فليذهب للحرب! لماذا تهين من يريد السلام؟).

وعلّق على مقطع فيديو لفلسطينيين في القدس يدوسون على صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب تطبيع بلاده مع إسرائيل، بقوله: "أنتم لا تستحقون القدس الحقيقة، إنكم بلا أخلاق، اليهود أشرف منكم".

مقدسيون يُضرمون النار في صورة ابن زايد
مقدسيون يُضرمون النار في صورة ابن زايد

وكان فلسطينيون قد أضرموا النار في صورة ابن زايد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع كامل العلاقات بينهما، وبدء خطوات فورية في تفعيل الاتفاقية.

حرق صورة محمد بن زايد في فلسطين

 

ورد مغردون على كلامه بقولهم: "كن شجاعًا وروح خذ القدس منهم ومن اليهود! من يستحقها يا ترى! أرشدنا يا وسيم".

وأضاف معلقون: "نحن ضد إسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين أو غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلوا أرضنا المقدسة، جرّموا وقتلوا الآلاف، ولو استطاعوا لاحتلوا جميع دولنا، هنيئًا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبًا على قتلة أهل اليمن وليبيا وسوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".

وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضًا:

رئيس الجالية اليهودية: إماراتيون كُثر يرغبون في زيارة إسرائيل

شاهد: فلسطينيون غاضبون يحرقون صور ولي عهد أبو ظبي

وزير إماراتي يصادق على تصريحات نتنياهو بشأن "خطة الضم"

خبراء: تطبيع الإمارات يمكنها من شراء أسلحة أمريكية للتفوق على جيرانها

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
ميسي يُبلغ إدارة برشلونة برغبته في الرحيل فورًا
Thumbnail
لهذا أحببت عصام العريان!!
Thumbnail
لبلورة اتفاقية التطبيع.. قناة إسرائيلية: رئيس "الموساد" يزور الإمارات
Thumbnail
زعيم المعارضة التركية يرفض تصريحات بايدن بشأن "إسقاط" أردوغان
Thumbnail
بعد أوامر السيسي: رفع أسعار تذاكر المترو في مصر بمعدل 40 في المئة

الأكثر قراءة

  1. سلمى حايك: رفضتُ مواعدة ترامب فاتهمني بقصر القامة
  2. قطر تنفي تخصيص دول الحصار ممرات طوارئ لطائراتها
  3. شاهد: هواة "يصطادون الأسماك" في شوارع باريس
  4. ماذا يحدث في لبنان.. من مع المظاهرات ومن ضدها؟
  5. الخن: سقوط قتيل كل 10 دقائق في سوريا