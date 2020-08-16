بعد تطبيع الإمارات.. وسيم يوسف ينتقد الفلسطينيين: "اليهود أشرف منكم"
ووصف يوسف، عبر حسابه تغريدات في "تويتر"، السلطة الفلسطينية بأنها تتبع أسلوب العصابات، وأنهم يصافحون اليهود في الخفاء ويهينونهم علانية"، مضيفًا: (من يريد الحرب فليذهب للحرب! لماذا تهين من يريد السلام؟).
The Palestinian Authority is an audible phenomenon only ... they shake hands with the Jews in secret, publicly insult them, and insult the Arab countries that do not agree with them! And they want money from the Arabs - gang politics— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020
Who wants war, not peace, let him go to war! Why do you insult someone who wants peace !! The Palestinian Authority refused peace and they are sitting in palaces and owning millions! Their stomachs burst out of satiety— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 16, 2020
وعلّق على مقطع فيديو لفلسطينيين في القدس يدوسون على صورة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد عقب تطبيع بلاده مع إسرائيل، بقوله: "أنتم لا تستحقون القدس الحقيقة، إنكم بلا أخلاق، اليهود أشرف منكم".
This filthy morals, you do not really deserve Jerusalem - most of you work in Israel and you are asking the Arabs to boycott Israel - the truth is you are without morals. The Jews are more honorable than you https://t.co/dQV3IM3JPD— Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) August 15, 2020
اليهود أكرم منا !!!— حمود (@hmoud_tw) August 15, 2020
اليهود المحتلون لأرضنا و حرمنا الثالث أكرم منا !!!
هم يعملون في أرضهم المحتلة و باقون فيها و الا ماذا تريد منهم أن يتركوها و لا يشتغلو !!!! https://t.co/OCLYkDXz16
وكان فلسطينيون قد أضرموا النار في صورة ابن زايد عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق بين الإمارات وإسرائيل لتطبيع كامل العلاقات بينهما، وبدء خطوات فورية في تفعيل الاتفاقية.
ورد مغردون على كلامه بقولهم: "كن شجاعًا وروح خذ القدس منهم ومن اليهود! من يستحقها يا ترى! أرشدنا يا وسيم".
كن شجاع و روح خذ القدس منهم و من اليهود!— 🇩🇿ADAMSOF🇬🇧 (@adamromford) August 15, 2020
من يستحقها ياترى! ارشدنا يا وسيم.
اليهود اشرف منكم!!! اكمل لانهم لم يدوسو على صورة رئيس ولكن سبو وشتمو سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام..
ما هذا الحب و الود و الحنين للذين لا يؤمنون برسالة نبيك صلى الله عليه و على اله و سلم
وأضاف معلقون: "نحن ضد إسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين أو غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلوا أرضنا المقدسة، جرّموا وقتلوا الآلاف، ولو استطاعوا لاحتلوا جميع دولنا، هنيئًا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبًا على قتلة أهل اليمن وليبيا وسوريا".
رأيك عن الفلسطينيين شيئ و رأيك بقضية فلسطين و الاقصى شيء ثاني، نحن ضد اسرائيل ليس لأجل خاطر الفلسطينيين او غيرهم، نحن ضدهم لأنهم احتلو ارضنا المقدسة، جرمو و قتلو الالاف، ولو استطاعو لاحتلو جميع دولنا، هنيئا لكم بالعلاقات معهم، فليس ذلك غريبا على قتلة اهل اليمن و ليبيا و سوريا.— yamano (@Yaman65003563) August 15, 2020
يالله كمية الخضوع والذل اللي اشوفه مش طبيعية— Ahmad Al-Qawasmi (@AhmadGeno) August 16, 2020
هو اللي يقتل شعبك ويسلب ارضك
ويهجرك
وبدك تصالحه على شو تصالحه بالزبط؟ https://t.co/OkNMp0VshV
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس الماضي، توصّل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بشكلٍ كامل، واصفًا الاتفاق بـ"التاريخي".
وعقب إعلان ترمب، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته متمسكة بمخطّط الضم، رغم أن بيانًا مشتركًا صدر عن واشنطن وأبو ظبي وتل أبيب، أشار إلى أن الأخيرة (ستتوقف) عن خطة ضم أراض فلسطينية.
ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين البلدين، تتويجًا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بينهما، وبذلك تكون الإمارات، الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد مصر عام 1979، والأردن 1994.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل حماس وفتح والجهاد الإسلامي، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية.
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