بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.. المصريون يحتفلون بعودة الصلاة إلى المساجد (فيديو)
ومع فجر اليوم السبت، ارتفع الأذان في مساجد مصر معلنا عودة دور العبادة للصلاة، إيذانا ببدء خروج مصر الجزئي من فترة الإغلاق التي استمرت لعدة أشهر، بسبب فيروس كورونا.
وفى الرابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي بدأ سريان قرارات مجلس الوزراء المصري المتعلقة بالخروج الجزئي من حظر التجول، وتخفيف إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19.
"حي #على_الصلاة حي على الفلاح".. أذان المساجد ينادي المصلين بعد تخفيف إجراءات مواجهة #كورونا pic.twitter.com/IZDqHedAaI— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2020
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث ونشروا العديد من الصور ومقاطع الفيديو.
فجر اليوم عيد.. استقبال أول صلاة فجر بعد فتح المساجد بالبالونات والأضواء احتفالًا بعودة المصلين إليهاPosted by الجزيرة - مصر on Saturday, 27 June 2020
#حي #على_الصلاة.. مسجد الحسين يجمع المصلين في رحابه لأول مرة منذ 3 أشهر بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا pic.twitter.com/XEOLCag7IZ— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2020
خشوع ودعاء بكشف الغمة.. صلاة الفجر بمساجد القاهرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية بعد إغلاقها نحو 3 أشهر بسبب #كورونا pic.twitter.com/mgbdnO8HP0— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) June 27, 2020
في مصر الجارة الحبيبة، وداعا أذان النوازل.. حى على الفلاح تصدح في مساجد مصر فجر اليوم. 🤲🤲🤲🤲🤲https://t.co/Azx36rPuFf— Eng. Elham Alhulaibah (@AlhulaibahElham) June 27, 2020
لم تكن صلاة فجر فقط— تحيا مصر (@YjLoeADpJ9orVlT) June 27, 2020
(((أول صلاة بعد عودة فتح المساجد)))
بل والله كأنها صلاة العيد.
امتلئ المسجد (الجامع) عن آخره
وامتدت الصفوف خارج المسجد. pic.twitter.com/R43eXxgS1u
وتضمنت تلك القرارات إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية وعلى جميع الطرق، واستقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة، وقداس الأحد في الكنائس، والسماح باستقبال الجمهور بالأماكن التجارية والسياحية والمقاهي والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت، وضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.
وسجلت مصر 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة، الخميس، 1569 إصابة، بينما سُجّلت 1420 إصابة جديدة الأربعاء الماضي.
ويعد هذا الرقم أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) خلال أسبوع.
وارتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 16 ألفًا و737 متعافٍ، وأودى الفيروس بحياة 2620 مصابًا، من بين إجمالي عدد المصابين والبالغ عددهم 62 ألفًا و755 مصابًا، حتى الآن.
وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة.