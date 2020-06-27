مصر
السبت 27 يونيو 2020 14:44

بعد تخفيف إجراءات مواجهة كورونا.. المصريون يحتفلون بعودة الصلاة إلى المساجد (فيديو)

بالبالونات والأضواء احتفل المصريون بعودة المصلين إلى المساجد
وسائل التواصل
استقبل المصريون أول صلاة فجر بعد فتح المساجد، بالبالونات والأضواء احتفالًا بعودة المصلين إليها، بعد إغلاقها من قبل السلطات بأكثر من 3 أشهر ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

ومع فجر اليوم السبت، ارتفع الأذان في مساجد مصر معلنا عودة دور العبادة للصلاة، إيذانا ببدء خروج مصر الجزئي من فترة الإغلاق التي استمرت لعدة أشهر، بسبب فيروس كورونا.

وفى الرابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي بدأ سريان قرارات مجلس الوزراء المصري المتعلقة بالخروج الجزئي من حظر التجول، وتخفيف إجراءات مواجهة جائحة كوفيد-19.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث ونشروا العديد من الصور ومقاطع الفيديو.

فجر اليوم عيد.. استقبال أول صلاة فجر بعد فتح المساجد بالبالونات والأضواء احتفالًا بعودة المصلين إليها

Posted by ‎الجزيرة - مصر‎ on Saturday, 27 June 2020

 

 

 

وتضمنت تلك القرارات إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية وعلى جميع الطرق، واستقبال دور العبادة المصلين لأداء الشعائر الدينية، عدا صلاة الجمعة، وقداس الأحد في الكنائس، والسماح باستقبال الجمهور بالأماكن التجارية والسياحية والمقاهي والمطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت، وضرورة الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

وسجلت مصر 1625 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الجمعة، في حين بلغ عدد الحالات الجديدة، الخميس، 1569 إصابة، بينما سُجّلت 1420 إصابة جديدة الأربعاء الماضي.

ويعد هذا الرقم أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19) خلال أسبوع.

وارتفع إجمالي عدد حالات التعافي إلى 16 ألفًا و737 متعافٍ، وأودى الفيروس بحياة 2620 مصابًا، من بين إجمالي عدد المصابين والبالغ عددهم 62 ألفًا و755 مصابًا، حتى الآن.

وقررت الحكومة استمرار غلق قاعات المناسبات والأفراح، ودور العزاء، مع استمرار إغلاق الشواطئ والحدائق العامة، ودراسة فتحها في مرحلة لاحقة. 

المصدر
الجزيرة مباشر
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مساجد
الصلاة
كورونا

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