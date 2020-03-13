فيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020 15:11

بعد تجاوز ذروة الفيروس.. رسائل صينية للإيطاليين لتجاوز محتنهم مع كورونا (فيديو)

أعلنت الصين الخميس تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس
رويترز
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لصينيين يوجهون رسائل دعم وتشجيع للإيطاليين في مواجهتهم لفيروس كورونا.

وظهرت المقاطع وبها مجموعة من الصينيين يتمنون السلامة للإيطاليين ويشجعونهم على تخطي هذه المرحلة بقوة وإرادة.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين أعلنت أمس الخميس تجاوز ذروة وباء فيروس كورونا، وسط استمرار تراجع حالات الإصابة الجديدة المسجلة بالفيروس في البلاد.

وقال مي فنغ المتحدث باسم لجنة الصحة إن الوضع الوبائي في الصين وصل إلى "مستوى أدنى" بشكل عام.

وأعلنت الصين الخميس تسجيل أدنى عدد من حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منذ بدأت الإعلان بصورة يومية عن عدد الحالات قبل سبعة أسابيع.

ووفقا للجنة الصحة، فقد تم تسجيل خمس عشرةَ  إصابة جديدة بالفيروس و إحدى عشرة حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 80793، توفيت منها 3169 حالة.

كما أعلنت الصين إرسال وفد مكون من سبعة  أطباء لمساعدة إيطاليا على احتواء انتشار كورونا، بعد مكالمة هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

وتقود منظمة الصليب الأحمر الصينية الفريق الصيني، الذي يضم خبراء من مركز مكافحة العدوى، وأطباء متخصصين في أمراض الصدر من جامعة سيشوان الواقعة غربي الصين.

وتُعد إيطاليا البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في القارة الأوربية.

وفرضت إيطاليا حجرا صحيا على كامل البلاد، بعد أن سجلت أكثر من ألف حالة وفاة، وأكثر من 15 ألف إصابة.

كما علقت السلطات الإيطالية هذا الأسبوع النشاطات الرياضية حتى 3 أبريل/نيسان المقبل، بينما أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة الجولتين القادمتين من بطولة الدوري بدون جمهور.

وفي وقت سابق الأربعاء، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا وباء عالميا، وذكرت أن الفيروس أصاب 118 ألف شخص في مئةٍ واربع  عشرةَ  دولة، وتسبب في وفاة 4219 آخرين، لافتة إلى عدم تسجيل إحدى وثمانين  دولة أي إصابات بالفيروس.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي
وكالات

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