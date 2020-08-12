الأزمة الخليجية
الأربعاء 12 أغسطس 2020 17:51

بعد تجاهل مجلس التعاون.. مطالب برفع قضية "غزو قطر" لمجلس الأمن

مجلس التعاون الخليجي استنكر التهديدات التركية للإمارات فتساءل مغردون ماذا عن غزو قطر؟
مجلس التعاون الخليجي استنكر التهديدات التركية للإمارات فتساءل مغردون ماذا عن غزو قطر؟
طالب نشطاء على مواقع التواصل بإيصال قضية غزو قطر إلى مجلس الأمن الدولي، نظرا لتجاهل مجلس التعاون الخليجي لها.

جاءت هذه المطالبات بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي، أن دول الخليج تستنكر التهديدات التركية للإمارات وتؤكد أن أمن دول مجلس الخليج كل لا يتجزأ، وانطلاقا من مبدأ الدفاع المشترك في اطار مجلس التعاون، فتساءل النشطاء ماذا عن غزو قطر؟.

ويأتي هذا الإعلان في إطار زيارة السفير التركي لدى المملكة العربية السعودية لأمانة المجلس الثلاثاء. 

وقال مغردون إن "كل العالم تحدث عن نية دول الحصار غزو قطر إلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي"، ومذكرين بأن قطر واحدة من دول المجلس.

وتساءلوا "هل يستطيع أمين مجلس التعاون الخليجي استنكار محاولة غزو قطر المثبت"؟

وكانت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية قد كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "رفض بشدة" مقترح العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، غزو قطر عام 2017.

جاء ذلك في تقرير للمجلة تناولت فيه الأزمة الخليجية بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر، من جهة أخرى.

 وقالت المجلة إنه "في مكالمة هاتفية بتاريخ 6 من يونيو/ حزيران 2017، بين الملك سلمان والرئيس ترمب، رفض الأخير بشدة مقترحا سعوديا لغزو قطر".

وأضافت أنه "بعد ذلك مباشرة، طلبت الولايات المتحدة من الكويت، التوسط لحل الأزمة داخل حدود دول مجلس التعاون الخليجي".

وكشفت وكالة بلومبرغ أمس الثلاثاء أن دول الحصار بقيادة السعودية أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن "ظروفا طارئة" هي التي تمنع طائرات تلك الدول من التحليق فوق قطر.

 وقطعت هذه الدول العلاقات مع قطر بسبب دعمها المزعوم للإرهاب وعلاقاتها الودية مع إيران، مما تسبب في أزمة دبلوماسية جارية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات.

وردا على منظمة الطيران المدني الدولي، ومقرها مونتريال، قال وزير النقل القطري جاسم بن سيف السليطي إن هذه الدول لم تعلن رسميًا حالة الطوارئ في عام 2017، كما وصف المزاعم بأن قطر تدعم الإرهاب وتهدد الدول المجاورة على أنها "مبتذلة" و "تشهيرية".

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 فورين بوليسي: الملك سلمان اقترح غزو قطر عام 2017.. والدوحة ترد

قطر ترد على مزاعم دول الحصار: لم تعلن حالة الطوارئ واتهاماتها "مبتذلة وتشهيرية"

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
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دول الحصار

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