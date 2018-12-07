بعد تأييد البابا: مساعي تمديد رئاسة السيسي تصل إلى القضاء

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن محكمة مصرية ستنظر خلال الشهر الجاري دعوى تطلب إجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا.

ما القصة؟

وكالة أنباء الشرق الأوسط قالت، الجمعة، إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري لنظر الدعوى التي ذكرت أن عددا من المواطنين أقاموها ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد "لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة".

الوكالة أضافت أن مقيمي الدعوى يطلبون "تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة".

الوكالة قالت إن مقيمي الدعوى الذين لم تحدد هوية أي منهم أشاروا إلى أن المادة 140 من الدستور "جاءت مجحفة بالشعب المصري العظيم" وأن فترتي الرئاسة المحددتين بثماني سنوات تمثلان مدة قليلة للغاية أمام الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.

بابا الأقباط مع التعديل:

بدوره، قال البابا تواضروس الثاني، إنه يمكن تعديل نص الدستور لتصبح الفترة الرئاسية 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، مؤكدًا أنه سيوافق على ما يتوافق عليه ممثلو الشعب في البرلمان وأن الدستور نص بشري قابل للتعديل.

البابا، أضاف في حوار له مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" على قناة TEN "الواحد بيحاول قدام كل موقف يتعامل معاه في ضوء صالح الوطن والكنيسة والحياة. وتابع "ما يتوافق عليه كل من يمثلوا مصر في البرلمان ويشوفوا الصالح إيه أنا معه، والأمور السياسية دي ماباقدرش أحكم كل ظروفها لكن إذا كانت الحاجة تطلب كده مفيش مانع واللي عمل الدستور بشر ويمكن تعديله خالص".

السيسي وتواضروس في الاحتفال بعيد الميلاد

مساعي تعديل الدستور:

أفادت تقارير إخبارية عدة خلال الفترة الأخيرة أن النظام المصري بصدد إجراء تعديل على الدستور، بهدف الإبقاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الرئاسة في يونيو/ حزيران 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي.

التقارير الإخبارية أشارت إلى أن كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، وضعوا خطة تقضي بأن إقرار تعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

التقارير أفادت إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، والضابط محمود السيسي، نجل الرئيس المصري، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، سيتم طرحها أمام مجلس النواب بشكل رسمي في نهاية مارس/ آذار 2019.

المستشار القانوني محمد بهاء أبو شقة

سيتم تمرير التعديلات المقترحة على الدستور من خلال حزب "مستقبل وطن" إلى البرلمان، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي يستحوذ حاليا على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوماً بتوقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقاً للدستور واللائحة.

التقارير الإخبارية أكدت أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليا بين مبنى جهاز المخابرات العامة والرئاسة المصرية من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.

التقارير أجمعت أن محمود السيسي، نجل الرئيس والذي يحظى حاليا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو من يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل مدير الجهاز.

ما الذي ستطوله التعديلات؟

التعديلات ستطول 15 مادة على الأقل، تتعلق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى "مجلس الشيوخ".

التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات، بدلاً من ولايتين مدة كل واحدة 4 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار السيسي في منصبه حتى عام 2040، على اعتبار أن مسودة التعديل ستتضمن نصوصا انتقالية تنص على "عدم المساس بالأوضاع الدستورية المستقرة للولاية الثانية للسيسي".

التقارير الإخبارية أوضحت أن لجنة إعداد مسودة تعديل الدستور استقرت على إجراء انتخابات الرئاسة تحت مظلة الدستور الجديد في أعقاب انتهاء الولاية الحالية للسيسي، بعد أن استبعدت طرحاً يقضي بنفاذ التعديلات الدستورية بأثر فوري.

التعديلات المنتظرة ستمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى مجلس النواب، ومنح الرئيس كذلك سلطة إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، بدلاً من موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي.

التقارير تحدثت عن تعديلات أخرى بإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية والتي تنص على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

مجلس أعلى لحماية الدستور:

كانت تقارير إخبارية متواترة كشفت عن مصادر داخل الرئاسة المصرية أنه خلال جلسة بقصر الاتحادية طرح أحد الحضور تعديلا مثيرا للجدل لم يتم التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنص على إنشاء ما يسمى بـ "المجلس الأعلى لحماية الدستور"، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على "هوية الدولة" وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.

صاحب هذا الاقتراح برر ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة "تحمي الدولة" ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.

نص هذه المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها، وذلك عرفانا بالدور الذي قام به في حماية الدولة.

التقارير الإخبارية نقلت عن مصادر أن هناك رغبة لدى النظام في تمرير هذه التعديلات قبل بداية العام الأخير في رئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يعتبر النظام وجوده هو الضمانة الأولى لتمرير هذه التعديلات خارجيًا دون أزمات.

من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل.

خلفية:

منذ إعادة انتخاب السيسي في مارس/ آذار الماضي أمام مرشح لا يتمتع بشعبية تذكر راجت تكهنات بأن السلطات ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين كل منهما أربع سنوات.

وسائل الإعلام الموالية للسلطة الحاكمة تروج إلى أن استمرار السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع "القومية" التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، وهو ما أكده الإعلامي الموالي للنظام، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو، "إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي".

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