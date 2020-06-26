الدوري الإنجليزي الممتاز
الجمعة 26 يونيو 2020 00:45

بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي

المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب
المدير الفني الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب
رويترز
توِّج فريق ليفربول الإنجليزي بطلًا للدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، اليوم ، عقب فوز تشيلسي على مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع 31.

وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.

ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.

المصدر
الجزيرة مباشر

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