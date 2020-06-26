الجمعة 26 يونيو 2020 00:45
بعد انتظار 30 سنة.. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي
توِّج فريق ليفربول الإنجليزي بطلًا للدوري الإنجليزي (البريميرليغ)، اليوم ، عقب فوز تشيلسي على مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الأسبوع 31.
وحقق ليفربول لقبًا طال انتظاره 30 عامًا، بواقع 28 فوزًا وتعادلين وخسارة واحدة، في 31 أسبوعًا جمع خلالها 86 نقطة.
تم الحسم، نحن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز، نحن #ليفربول! 🔴🏆 pic.twitter.com/QxHkD5G2jZ— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 25, 2020
لا يوجد وقت مناسب أكثر من تلك اللحظة للاستمتاع بنشيدنا 💫🏆— لـ يـ فـ ر بـ و ل (🏠) (@LFC_Arabic) June 25, 2020
دائمًا وأبدًا، بوجودكم، تشجيعكم، مساندتكم لنا لن ولم نسير وحدنا أبدًا... ❤️pic.twitter.com/oUghPBAsgA
ومن ملعب ستامفورد بريدج، أهدى تشلسي (ترتيبه الرابع في البريميرليغ) اللقب لنادي ليفربول، بعد تفوقه على ضيفه مانشستر سيتي (حامل اللقب ووصيف الموسم الحالي) بهدفين مقابل هدف وحيد.
المصدر
الجزيرة مباشر