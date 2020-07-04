فيروس كورونا
السبت 4 يوليو 2020 12:53

بعد امتلاء المدافن.. مقابر جماعية لضحايا كورونا في بوليفيا (فيديو)

تقوم السلطات المحلية بحفر مقابر جماعية في جبانات عبر بوليفيا لاستقبال موجة جديدة من ضحايا مرض كوفيد-19 ما أشاع قلقا بين البوليفيين مع تفشي فيروس كورونا عبر البلاد.

وتعتبر المحصلة منخفضة مقارنة ببيرو وتشيلي والبرازيل المجاورة، لكن حالات الإصابة الجديدة ارتفعت في الأسابيع الأخيرة لترهق نظام الرعاية الصحية البوليفي الهش في بعض المناطق.
وتضررت بلدة كوتشابامبا الواقعة في وسط بوليفيا بشكل خاص من الفيروس، وتقوم جرافات وشاحنات بفتح حفر ضخمة لدفن أحدث الضحايا.
وقالت راكيل لويزا ممثلة دور دفن الموتى بالمنطقة إن السكان الذين يموتون نتيجة أسباب طبيعة يدفنون، ولكن وضع المتوفين نتيجة كوفيد-19 معلق.
وقالت للصحفيين "لم يدفن أحد"، وأضافت أن هناك 135 جثة في انتظار الدفن.
وأثار هذا الوضع قلق السكان المحليين الذين يخافون من احتمال أن تؤدي تلك المقابر الجماعية إلى إصابات جديدة في الأحياء المحيطة بالمدافن.
وسجلت بوليفيا التي يبلغ عدد سكانها 11.7 مليون نسمة أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاشر من مارس/آذار. 
لكن الحالات ارتفعت بعد ذلك مع تخفيف البلاد القيود للسماح بانتعاش اقتصادها المتعثر.

أحد ضحايا فيروس كورونا-لاباز بوليفيا 3 يوليو
بوليفيا.. تعدد القوميات 

بوليفيا دولة متعددة القوميات تحمل هذا الاسم نسبة إلى المناضل الكولومبي سيمون بوليفار الذي ناضل من أجل تحرير أمريكا اللاتينية من الاستعمار، وتعد خامس أكبر دول أمريكا الجنوبية مساحة.
حصلت على استقلالها عن إسبانيا عام 1825. وينحدر كثير من سكانها من أسلاف إسبانيا وسكان بوليفيا الأصليين، ويشكل البوليفيون الأصليون حوالي ثلثي السكان.
تم انتخاب مزارع الكوكا السابق اليساري إيفو موراليس لقيادة بوليفيا عام 2005، وهو أول رئيس ينتمي إلى أصول محلية، وقد تم في عهده تأميم صناعات النفط والغاز في بوليفيا.

مقابر لضحايا فيروس كورونا في إحدى المناطق الريفية في بوليفيا

ونشبت أزمة في البلاد أواخر العام الماضي حينما دعا حزب الرئيس السابق إيفو موراليس إلى استفتاء على تعديل دستوري يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية، فاندلعت احتجاجات عنيفة رافضة لإعادة انتخابه.
وبشكل حاسم فقد موراليس دعم القوات المسلحة البوليفية، واضطر إلى الاستقالة، واللجوء إلى المكسيك، واصفا ما حدث له بانقلاب واستيلاء عسكري على السلطة.
وشكلت الرئيسة المؤقتة لبوليفيا جيانيني أنييس حكومة جديدة، ودعت إلى انتخابات مبكرة بهدف ملء فراغ السلطة الذي خلفه رحيل موراليس، وليدخل البلد بذلك مرحلة جديدة من تاريخه.

المصدر
رويترز
الجزيرة مباشر
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مورالي

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