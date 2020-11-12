أرمينيا
الخميس 12 نوفمبر 2020 19:31

بعد الهزيمة.. اعتقال معارضين في أرمينيا والبرلمان يفشل في بحث إقالة رئيس الوزراء

مظاهرة للمعارضة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني باشينيان بعد توقيع اتفاق لإنهاء الصراع العسكري في كاراباخ
رويترز
أخفق البرلمان في أرمينيا في عقد جلسة لبحث مطالب آلاف المحتجين بإقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ضمن لأذربيجان تحقيق مكاسب كبيرة في إقليم كاراباخ.

وأدت الهدنة التي أعلنت أمس الثلاثاء إلى إنهاء معارك استمرت ستة أسابيع وشكلت أسوأ تصعيد للصراع في الجيب الجبلي منذ عقود لكن أذربيجان احتفت بالاتفاق باعتباره "تاريخيا".

وتظاهر آلاف الأرمينيين في العاصمة يريفان وهم يطالبون بتنحي باشينيان ونظم المئات مسيرة إلى البرلمان وهم يهتفون بشعارات تصفه بالخائن وتطالب برحيله.

وقال باشينيان إنه لم يكن أمامه خيار سوى توقيع اتفاق وقف إطلاق النار لمنع تكبد المزيد من الخسائر على الأرض. وأضاف أنه يتحمل المسؤولية شخصيا عن تلك الانتكاسات لكنه رفض المطالبات بالتنحي.

وأعلن البرلمان عقد جلسة خاصة مساء الأربعاء لمناقشة مطالبات المحتجين بإقالته؛ لكن الجلسة لم تعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني في البرلمان الذي يهيمن عليه أنصار باشينيان.

 ودعا قادة المعارضة المحتجين المحتشدين خارج البرلمان للمغادرة ووعدوا بإطلاعهم على خططهم المستقبلية اليوم الخميس.

وقال باشينيان إنه وقع على الاتفاق تحت ضغط من جيش بلاده، وقال زعيم إقليم كاراباخ إن المعارك وصلت إلى حد المخاطرة بأن أذربيجان ستسيطر على الإقليم بالكامل بعد أن استولت على ثاني كبرى مدنه.

وأنهى وقف إطلاق النار الأعمال العسكرية في كاراباخ وفي محيطه، وهو إقليم جبلي يعتبره القانون الدولي جزءا من أراضي أذربيجان لكن يقطنه الأرمن. وطبقا للاتفاق يتم نشر 2000 جندي روسي من قوات حفظ السلام في الإقليم.

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (رويترز)
اعتقالات

وقال محققون اليوم الخميس إنه جرى اعتقال زعيم المعارضة في البرلمان الأرميني، جاجيك تساروكيان، وشخصيات بارزة أخرى، بسبب تنظيم احتجاجات حاشدة ضد رئيس الوزراء.

وكان إدوارد شارمازانوف، النائب السابق لرئيس البرلمان الوطني الأرميني، وأرتور فانيتسيان، الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي الأرميني، ضمن المعتقلين.

وقالت هيئة التحقيق الخاصة في بيان إن المعتقلين يواجهون اتهامات بـ"تنظيم مسيرات بالمخالفة للقانون". وكانت أرمينيا حظرت التجمعات حيث أعلنت الأحكام العرفية في خضم التصعيد مع أذربيجان.

المصدر
وكالات

اقرأ أيضا

Thumbnail
موظف مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير خلال بث مباشر (فيديو)
Thumbnail
بينهم 6 أمريكيين.. 8 قتلى في تحطم مروحية عسكرية في سيناء
Thumbnail
ما هي السيناريوهات المحتملة إذا واصل ترمب الاعتراض على نتائج الانتخابات؟
Thumbnail
روسيا تكشف تفاصيل قوات حفظ السلام وطبيعة مهامها في كاراباخ وتركيا تحذر أرمينيا
Thumbnail
لاعب كرواتي يشارك ضد تركيا رغم إصابته بكورونا

الأكثر قراءة

  1. من تبقى في مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر؟
  2. شاهد: أسطورة السلة الأمريكية يستأذن في الانصراف!
  3. شاهد: المغرب ينعش آماله بفوز كبير على توغو بثلاثة أهداف
  4. السوريون اللاجئون بعرسال يوجهون أزمة إنسانية
  5. جدل بشأن علاج السرطان بـ "الحشيش"