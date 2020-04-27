اعتقالات السعودية
الاثنين 27 أبريل 2020 09:50

بعد الهذلول.. ناشطة سعودية تتلقى تهديدات بالقتل في لندن

الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي
الناشطة السعودية علياء أبو تايه الحويطي
مواقع التواصل
كشفت الناشطة الحقوقية السعودية، المقيمة في بريطانيا، علياء أبو تايه الحويطي، عن تلقيها تهديدات، عبر مكالمة هاتفية.

وتعرضت الحويطي لتهديدات عقب إثارتها قضية ترحيل أبناء قبيلتها من المناطق الواقعة في نطاق مشروع "نيوم"، والذي أطلقه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأشارت علياء إلى أن شخصا اتصل بها على هاتفها وقال لها: "نستطيع الوصول إليك في لندن، تعتقدين أنك بأمن هناك؟ لكنك لست كذلك" وفق روايتها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ولفتت الحويطي إلى أنها تلقت تهديدات أخرى عبر توتير، وتحذيرا بأنها ستلقى نفس مصير الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، وقالت إنها أبلغت الشرطة البريطانية بالتهديدات التي تلقتها.

وجاءت التهديدات للناشطة علياء، بعد ساعات من نشرها لمقاطع فيديو لمواطن سعودي يدعى عبد الرحيم الحويطي، خلال محاولة السلطات السعودية إخلاءه من منزله مع أفراد قبيلته بالقوة لصالح مشروع نيوم.

وتعهد عبد الرحيم الحويطي في تلك المقاطع بتحدي أمر الحكومة بالطرد، قائلًا في أحدها إنه يتوقع أن تزرع السلطات أسلحة في بيته لتجريمه واتهامه بالإرهاب "مثلما يجري في مصر" على حد قوله.

ولقي عبد الرحيم مصرعه بعد ذلك على أيدي الأمن السعودي، وزعمت السلطات أنه فتح النار على الأمن ما اضطرهم للتعامل معه، وأنهم عثروا على أسلحة في منزله.

ونفت علياء تماما رواية السلطات السعودية للحدث، وأصرت على أن عبد الرحيم الحويطي لم يكن في حوزته أي سلاح.

وعقب تصفيته، سلمت السلطات السعودية جثمان الحويطي إلى عدد من أقاربه لدفنه، وسط وجود أمني كثيف، ومنعت أخويه من حضور جنازته، وأغلقت المقبرة ومنعت الدخول إليها.

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المصدر
الجزيرة مباشر

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