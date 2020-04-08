فيروس كورونا
الأربعاء 8 أبريل 2020 10:47

بعد النيوزويك.. صحيفة إسبانية تشيد بالهدي النبوي لمكافحة الأوبئة

العزلة الاجتماعية قد تؤدي لاضطرابات نفسية وبدنية
رجل يرتدي كمامة ويتطلع إلى السماء
غيتي
في مقال بصحيفة (إيه بي سي) الإسبانية، لفت الكاتب إلى أن الإجراءات الموصي بها عالميًا للتعامل مع جائحة كورونا الآن هي نفس تعاليم نبي الإسلام محمد منذ أكثر من 1400 عام.

ويقول الكاتب الإسباني خوسيه مانويل نيفز، إنه لأمر لا يصدق حقًا أن تصدر نفس التعاليم منذ 1400 عام على لسان "راعي أغنام أمي لا يقرأ ولا يكتب" وهو نبي الإسلام محمد.

وأضاف أن نفس التوصيات التي يوصينا بها الأطباء والمتخصصون الآن من غسل للأيدي، والبقاء في المنازل وغيره أوصى بها رجل آخر منذ قرون بعيدة.

ويشير الكاتب إلى مقال للكاتب الأمريكي كريغ كونسيدين، نشر منذ أسبوعين تقريبًا في صحيفة النيوزويك الأمريكية والتي استشهدت بأحاديث نبوية توضح هدي الإسلام فيما يخص التعامل مع الأوبئة، وهذه بعضها:

  • "إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها".
  • "النظافة من الإيمان".
  • "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".
  • "بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده".

وأعادت الصحيفة الإسبانية نشر ما جاء في الصحيفة الأمريكية فيما يخص الهدي النبوي الخاص بطلب التداوي والعلاج.

ثم أشار الكاتب الإسباني إلى نفس ما ذهب إليه الكاتب الأمريكي وهو أن النبي محمد عرف قيمة الموازنة بين العقل والإيمان، أو الأخذ بالأسباب مع الصلاة والدعاء، وليس الاقتصار على الصلاة والدعاء فقط.

إقرأ أيضامجلة نيوزويك الأمريكية تستشهد بتعاليم النبي محمد لمواجهة كورونا

المصدر
الجزيرة مباشر
صحف أجنبية
كلمات مفتاحية
النبي محمد
تعاليم
كورونا

اقرأ أيضا

Thumbnail
"تسلحوا بالتفاؤل".. مذيعا الجزيرة يختتمان نشرة "كورونا" بنصيحة عفوية (فيديو)
Thumbnail
عباس حسن الأستاذ الذي جعل النحو قانونا كالمدني والمرافعات والجنائي
Thumbnail
كيف بدأ كورونا ومن أين جاء؟ هل هو سوق حيوانات ووهان حقا؟
Thumbnail
الإخوان المسلمون والنيران الصديقة
Thumbnail
تداعيات كورونا تسد أنظمة الصرف الصحي في الغرب

الأكثر قراءة

  1. "تسلحوا بالتفاؤل".. مذيعا الجزيرة يختتمان نشرة "كورونا" بنصيحة عفوية (فيديو)
  2. كيف بدأ كورونا ومن أين جاء؟ هل هو سوق حيوانات ووهان حقا؟
  3. تداعيات كورونا تسد أنظمة الصرف الصحي في الغرب
  4. الأمم المتحدة: كورونا أسوأ أزمة تواجه العمال منذ الحرب العالمية الثانية
  5. "إبريق الوضوء والشطّافة".. كورونا يدفع الغرب نحو نظافة المسلمين