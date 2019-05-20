بعد القائمة السوداء.. غوغل تحظر هواوي من خدمات وتحديثات

مقر شركة هواوي العالمية في الصين غيتي

علقت شركة غوغل التابعة لألفابت بعض المعاملات مع شركة هواوي الصينية والتي تتطلب نقل أجهزة وبرامج وخدمات فنية باستثناء تلك المتاحة بشكل علني من خلال ترخيص مفتوح المصدر.

ضربة جديدة: بحسب مصدر مطلع أوقفت غوغل أعمالها التي تتطلب نقل منتجات فنية وبرمجية مع الشركة الصينية ما يمثل ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.

بهذه الخطوة، تفقد هواوي على الفور إمكانية الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات على أندرويد، بما فيها، غوغل بلاي، والبريد الإلكتروني جيميل.

متحدث باسم غوغل قال إنه سيكون باستطاعة أصحاب هواتف هواوي الحاليين استخدام وتنزيل تحديثات للتطبيقات التي تقدمها غوغل، وأضاف المتحدث "إننا نلتزم بالأمر ونراجع التداعيات".

المتحدث، أوضح "بالنسبة لمستخدمي خدماتنا، سيظل غوغل بلاي والحماية الأمنية التي يوفرها غوغل بلاي بروتكت يعملان على أجهزة هواوي الحالية".

أضافت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يوم الخميس، هواوي تكنولوجيز إلى قائمة الشركات المحظور التعامل معها، وفرضت قيودًا على الفور تجعل من الصعب جدا بالنسبة للشركة القيام بأعمال تجارية مع نظيراتها الأمريكية.

وزارة التجارة الأمريكية قالت يوم الجمعة إنها تدرس تقليص العقوبات على هواوي "لمنع تعطيل عمليات الشبكة الحالية ومعداتها." ولم يتضح على الفور يوم الأحد ما إذا كانت إمكانية وصول هواوي إلى برامج الهاتف المحمول قد تأثرت.

ستستمر هواوي في الوصول إلى نسخة نظام تشغيل أندرويد المتاحة مجانًا وذلك من خلال ترخيص مفتوح المصدر لأي شخص يرغب في استخدامها.

غوغل تقول إنه يوجد قرابة 2.5 مليار مستخدم نشط لأجهزة أندرويد في أنحاء العالم. خطة طارئة: غوغل تحظر هواوي من استخدام خدماتها وتحديثات أندرويد هواوي قالت إنها قضت السنوات القليلة الماضية تجهز لخطة طارئة من خلال تطوير التكنولوجيا الخاصة بها في حالة تم منعها من استخدام أندرويد، وقالت الشركة إن بعضا من هذه التكنولوجيا مستخدمة بالفعل في منتجات بيعت في الصين.

هذه التطورات تأتي في وقت يشهد توترات تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف تبديها الولايات المتحدة من أن الصين قد تستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات التابعة لهواوي في التجسس على الأمريكيين.

واشنطن وضعت يوم الخميس شركة هواوي –التي تعد واحدة من أكبر وأنجح الشركات في الصين– على قائمتها التجارية السوداء، الأمر الذي يُصعّب على هواوي التعامل مع الشركات الأمريكية، وهو قرار انتقدته الصين، وقالت: إنها ستتخذ خطوات لحماية شركاتها.

كان مؤسس شركة هواوي ورئيسها التنفيذي "رن جنغفي" قال السبت، إن نمو عملاقة التقنية الصينية "قد يتباطأ، لكن قليلًا" بسبب القيود الأمريكية الأخيرة.