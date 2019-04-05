بعد الطلاق: زوجة رئيس أمازون تصبح ثالث أغنى امرأة في العالم

رئيس شركة أمازون جيف بيزوس وطليقته ماكينزي رويترز - أرشيفية

توصل رئيس شركة أمازون التنفيذي جيف بيزوس وزوجته ماكينزي لاتفاق تسوية قبيل طلاقهما يجعل ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما يظل بيزوس أغنى الأغنياء.

التفاصيل: قال الاثنان في تغريدتين منفصلتين على "تويتر"، الخميس، إن بيزوس سيحتفظ بحقوق التصويت كاملة على حصته في الشركة وقيمتها 143 مليار دولار بينما ستملك ماكينزي 25% من هذه الأسهم.

بيان الزوجين قال "بعد فترة طويلة من محاولة المحبة ومحاكاة الانفصال، قررنا الطلاق ومواصلة حياتنا كأصدقاء".

pic.twitter.com/oFGWPkK3dB — Jeff Bezos (@JeffBezos) April 4, 2019

البيان أضاف: "نشعر بأننا محظوظان للغاية، لأننا وجدنا بعضنا البعض ونشعر بامتنان متبادل عن السنوات التي قضيناها معا، لو عاد الماضي فسنتزوج من جديد".

مستثمر تملك شركته حصة بملايين الدولارات من أسهم أمازون لكنه طلب عدم نشر اسمه بسبب سياسة الشركة قال إن هذا الإعلان "يحسم الأمر، وبقدر من البلبلة أقل مما كان متوقعا".

ستحصل ماكينزي على حصة في أمازون قيمتها نحو 36 مليار دولار.

تمثل حصتها أربعة في المئة من أسهم شركة أمازون، وفقا لبيان إفصاح الشركة للجهات التنظيمية. pic.twitter.com/OJWn3OOLS6 — MacKenzie Bezos (@mackenziebezos) April 4, 2019 ستجعل أسهم أمازون من ماكينزي ثالث أغنى امرأة في العالم بينما سيظل جيف بيزوس أغنى الأغنياء، وفقا لمجلة فوربس.

بموجب اتفاق التسوية ستتخلى ماكينزي عن حصتها في واشنطن بوست التي اشتراها جيف بيزوس عام 2013 وكانت هدفا متكررا للانتقاد من جانب الرئيس دونالد ترمب، وفي شركة بلو أوريجين المختصة بقطاع صواريخ الفضاء والتي أسسها عام 2000.

ماكينزي بيزوس قالت ضمن تغريدتها أمس "ممتنة لإتمام عملية إنهاء زواجي من جيف". وكان هذا المنشور الأول والوحيد على حساب أنشأته على تويتر هذا الشهر.

لم يقدم الاثنان تفاصيل مالية أخرى تتعلق باتفاق التسوية.

يزيل إعلان الزوجين غموضا اكتنف مسألة السيطرة على شركة البيع بالتجزئة على الإنترنت بعد طلاقهما. خلفيات: أغنى زوجين في العالم كانا قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على تويتر في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

تزوج الثنائي جيف وماكنيزي بيزوس منذ أكثر من 25 عاما، ولهما أربعة أطفال وابنة بالتبني.

جيف بيزوس

التقى جيف بماكينزي في مقابلة عمل مع جيف عام 1993، وأسس بيزوس شركة "أمازون" بعد أن تزوج ماكنينزي.

أغنى امرأة في العالم هي فرانسوا بتنكورت مايرز، التي تسيطر على 33٪ من شركة "لوريال"، التي تعد أكبر صانع لمستحضرات التجميل في العالم، وتبلغ قيمتها 45.6 مليار دولار، وفقا لشبكة "بلومبرغ".