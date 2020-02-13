السوبر الأفريقي
الخميس 13 فبراير 2020 14:52

بعد استقبال حافل ونفاد التذاكر.. مصريون يسخرون من رئيس الزمالك

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لكرة القدم
رويترز
تفاعلت جماهير الكرة المصرية على منصات التواصل، بأجواء استقبال فريق نادي الزمالك في العاصمة القطرية الدوحة ونفاد تذاكر المباراة.

وتصدر وسم (#زمالك_وقطر_ايد_واحد) الترند المصري بعد ساعات من الاستقبال الحافل لبعثة فريق الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.

وانهالت التغريدات التي أشادت بالاستقبال الكبير للاعبي القلعة البيضاء في الدوحة، والتي ستشهد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي مساء غد الجمعة.

ودعا مغردون مصريون للاحتفال بالعرس الكروي بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأشادوا بسماح قطر للجماهير المصرية الاحتفاء بلاعبي الزمالك، وعدم خلطها الأوراق السياسية بالرياضة، في حين سخر آخرون من رئيس فريق الزمالك المصري، مرتضى منصور، الذي هدد في مناسبات متعددة بمقاطعة السوبر الأفريقي بسبب إقامته في قطر.

وكان الفريق المصري قد وصل إلى الدوحة عبر رحلة "ترانزيت" مرورًا بعمّان، لعدم وجود رحلاتٍ مباشرة بين القاهرة والدوحة، وذلك على خلفية الحصار الرباعي على الدوحة، تشارك فيه مصر السعودية والإمارات والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.

 ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة بعد تتويجهم ببطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية وتغلبهم على هضبة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي المباراة بوصفه بطل الن الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، عقب انتصاره على الوداد المغربي.

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المصدر
الجزيرة مباشر
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