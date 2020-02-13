بعد استقبال حافل ونفاد التذاكر.. مصريون يسخرون من رئيس الزمالك
وتصدر وسم (#زمالك_وقطر_ايد_واحد) الترند المصري بعد ساعات من الاستقبال الحافل لبعثة فريق الزمالك برئاسة إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة.
وانهالت التغريدات التي أشادت بالاستقبال الكبير للاعبي القلعة البيضاء في الدوحة، والتي ستشهد مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي مساء غد الجمعة.
بعد استقبال أسطوري للفريق بالدوحة.. جماهير الزمالك تعبر عن رفضها لمواقف مرتضى منصور ووسم #زمالك_وقطر_إيد_واحدة يتصدر الأعلى تداولًا بتويتر pic.twitter.com/pxNTlMlY8s— Bent Elzmalek 🇦🇹🇪🇬🏹 (@Zamlkawya9) February 12, 2020
ودعا مغردون مصريون للاحتفال بالعرس الكروي بعيدًا عن الخلافات السياسية، وأشادوا بسماح قطر للجماهير المصرية الاحتفاء بلاعبي الزمالك، وعدم خلطها الأوراق السياسية بالرياضة، في حين سخر آخرون من رئيس فريق الزمالك المصري، مرتضى منصور، الذي هدد في مناسبات متعددة بمقاطعة السوبر الأفريقي بسبب إقامته في قطر.
وكان الفريق المصري قد وصل إلى الدوحة عبر رحلة "ترانزيت" مرورًا بعمّان، لعدم وجود رحلاتٍ مباشرة بين القاهرة والدوحة، وذلك على خلفية الحصار الرباعي على الدوحة، تشارك فيه مصر السعودية والإمارات والبحرين، منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017.
ويدخل أبناء ميت عقبة المباراة بعد تتويجهم ببطولة الكونفدرالية في نسختها الماضية وتغلبهم على هضبة بركان المغربي، بينما يدخل الترجي التونسي المباراة بوصفه بطل الن الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، عقب انتصاره على الوداد المغربي.
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واحنا مالنا ومال السياسه،مصر بعتت منتخب الهوكي لقطر،وبعتت المنتخب العسكري،والسعوديه والامارات والبحرين شاركوا في بطوله خليجي المهم ان في ناس متغاظه وحتفرقع وجمهور حاقد زيه زي مرتضي،احنا الناس قابلوا فريقنا افضل مقابله،وموتوا بغيظكم😜 #زمالك_وقطر_ايد_واحده pic.twitter.com/RRAtMq5cTq— Enas Ahmed (@Enoo_alex) February 12, 2020
#زمالك_وقطر_ايد_واحده— AbdElHady Mokhtar (@AbdElHadyMokht3) February 13, 2020
قطر دعمة مصر كتير ولازم نشكرها مش نقطعها والزمالك انشاء الله يكون بدايه.
دولة قطر لها كل الاحترام شعبا هم اخواتنا— Mohamed Malek (@MohamedBadee33) February 12, 2020
سياسه تركناها لاهل السياسه
احنا بننتقد حنفى وكل من يدعمه
وتصريحاته الى بتسيئ لمصر قبل ما تسيئ لقطر
#زمالك_وقطر_ايد_واحده#زمالك_وقطر_ايد_واحده
#زمالك_وقطر_ايد_واحده طبعا ..— شاي ساده .. shai sada (@smag_producer) February 12, 2020
وانا كزملكاوي بثق ف قطر والقطريين ،
الزمالك .. يعني الملّكي .. وقطر ايد واحدة .
ملحوظة : مرتضى عار ع الزمالك ، ولا يمثلني .
#زمالك_وقطر_ايد_واحده دة اشرف من مليون واحد زيك يا مرتضي هيفضل حبيب الملايين دي ادية تتلوث لو لمست ايدك هو مش قاتل شهداء الوايت نايتس زيك pic.twitter.com/12RE8V58ga— amr anwar (@amr_anwar22) February 13, 2020
#زمالك_وقطر_ايد_واحده انا عربى اعشق كل عربى شكرا للضيافة نادى الزمالك شكرا على الاستقبال شكرا على كرمكم ودا اصل طبعكم الكرم يااهل الكرم والجود ودا عشمنا فيكم احنا اخوات واهل احنا منكم وانتم منا شكرا قطر— حسن ذكى (@oU1WyHGnFVhk21b) February 12, 2020
يكفي أن النظام القطري مش هيعمل مع جماهير الزمالك زي ماعمل النظام المصري لما قتلوا أبنائنا في الدفاع الجوي وبورسعيد .— Virtual World (@virtual_dunes) February 12, 2020
اهلوي لكن سعيد جدا باستقبال العظيم لنادي الزمالك في قطر يدل على مدا حب الشعوب العربيه بعضها لبعض وأنهم شعب واحد ومن يفرقهم هم الحكام لعنة الله على كل حكام العرب #زمالك_وقطر_ايد_واحده— ابوكاتو الثوره (@as_a7med) February 13, 2020