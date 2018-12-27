بعد إقالته.. تركي آل الشيخ يتصدر تويتر في مصر
- صدرت أوامر ملكية في السعودية كان من بينها إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة.
- حتى وقت قريب كان "آل الشيخ" أحد أبرز المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان.
- الاتهامات التي طالت الدائرة المقربة من بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت كفيلة بإزاجة مقربين منه.
- تصدر هاشتاج آل الشيخ موقع التدوين المصغر تويتر في مصر.
- هذه مجموعة من التغريدات التي تداولها المستخدمون:
#تركي_ال_الشيخ— الجوكر 💙 حساب جديد (@v_o) December 27, 2018
وضع الرياضيين الحالي 😂😆 #تركي_آل_الشيخ #اعفاء_تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/L8dbbNPmsm
مراجيح تركي آل شيخ😂#تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/y9RJJrXaOs— Magicano (@Magicanoo22) December 27, 2018
اللي يلعب معانا يستحمل— Ahmed Younis (@AhmedYounis_74) December 27, 2018
-لا ترجملي
الزحليقة ب2 جنية😂#تركي_آل_الشيخ#شكرا_تركي_ال_شيخ pic.twitter.com/DHZ5hmORCw
نحن جماهير الاهلي لن ولم ننسى هذا التباين ما حيينا ولن نسامحك لانك اعلنت عقوبة العويس لايف بينما عقوبة شيك خميس لملمتها قبل ان تكون قضية وجعلت الكيان محل تندر من الاعلاميين والجماهير وانت تعلم انها قضية منتهية بحكم قضائي#تركي_آل_الشيخ #الاهلي pic.twitter.com/x7QBXBwAn1— احمد الحربي (@ghalharbi2) December 27, 2018
بعد التأكد من خبر اقاله تركي آل الشيخ اجتماع عاجل للنادى الزمالك لتغير اسم قاعه السباحه باسم رئيس هيئه الرياضة السعودية الجديد عبد العزيز بن تركى الفيصل 😅#تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/OjaIvAUZHN— Ⓜ️ohamed Gamal (@Mgamallawyer) December 27, 2018
كان منزل من فتره صوره علي هيثم عرابي بيتريق بيقوله : هتوحشنا .. انت لحقت— Ibrahim Mohammed (@HeMtY007) December 27, 2018
اظاهر ان الصوره ردت في مكوته طولت في عمره 😢#تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/ngHPMeUg5M
- تخرج آل الشيخ من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم عام 2011 ووصل إلى رتبة نقيب.
- تزوج ابنة "ناصر بن عبد العزيز الداود" وكيل أمير الرياض سابقا، والملك حاليا سلمان بن عبد العزيز.
- رشح الداود زوج ابنته للأمير محمد بن سلمان وعمل مرافقا أمنيا، وسرعان ما بزغ نجم آل الشيخ مع صعود الأمير إلى ولاية العهد.
- عين مستشارا للديوان الملكي برتبة وزير عام 2017، ثم عين رئيسا للهيئة العامة للرياضة في العام نفسه.
- ثار جدل كبير حول دور آل الشيخ وتدخله في الوسط الرياضي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك قبل شرائه ناد للمنافسة على الدوري الممتاز.
- تم تداول أنباء عن ارتباطه بالفنانة المصرية آمال ماهر إلى أن قامت الأخيرة بعمل محضر تتهمه فيه بالتعدي عليها.
- هذه ثاني تغييرات تشهدها السعودية، منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول 2018.
- في 20 أكتوبر الماضي تم إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات.