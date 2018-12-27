مصر والسعودية
الخميس 27 ديسمبر 2018 19:04

بعد إقالته.. تركي آل الشيخ يتصدر تويتر في مصر

رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ
وسائل التواصل الاجتماعي
انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات فور إعلان إقالة تركي آل الشيخ من رئاسة الهيئة العامة للرياضة في السعودية وتعيينه رئيسا للهيئة العامة للترفيه.

ما القصة؟
  • صدرت أوامر ملكية في السعودية كان من بينها إعفاء تركي آل الشيخ من منصبه كرئيس للهيئة العامة للرياضة.
  • حتى وقت قريب كان "آل الشيخ" أحد أبرز المقربين من ولي العهد محمد بن سلمان.
  • الاتهامات التي طالت الدائرة المقربة من بن سلمان في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كانت كفيلة بإزاجة مقربين منه.
هاشتاج #آل_الشيخ رقم واحد في مصر:
  • تصدر هاشتاج آل الشيخ موقع التدوين المصغر تويتر في مصر.
  • هذه مجموعة من التغريدات التي تداولها المستخدمون:
من هو تركي آل الشيخ
  • تخرج آل الشيخ من كلية الملك فهد الأمنية برتبة ملازم عام 2011 ووصل إلى رتبة نقيب.
  • تزوج ابنة "ناصر بن عبد العزيز الداود" وكيل أمير الرياض سابقا، والملك حاليا سلمان بن عبد العزيز.
  • رشح الداود زوج ابنته للأمير محمد بن سلمان وعمل مرافقا أمنيا، وسرعان ما بزغ نجم آل الشيخ مع صعود الأمير إلى ولاية العهد.
  • عين مستشارا للديوان الملكي برتبة وزير عام 2017، ثم عين رئيسا للهيئة العامة للرياضة في العام نفسه.
  • ثار جدل كبير حول دور آل الشيخ وتدخله في الوسط الرياضي المصري بين فريقي الأهلي والزمالك قبل شرائه ناد للمنافسة على الدوري الممتاز.
  • تم تداول أنباء عن ارتباطه بالفنانة المصرية آمال ماهر إلى أن قامت الأخيرة بعمل محضر تتهمه فيه بالتعدي عليها.
خليفات:
  • هذه ثاني تغييرات تشهدها السعودية، منذ مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين أول 2018.
  • في 20 أكتوبر الماضي تم إبعاد عدد من المسؤولين بينهم سعود القحطاني مستشار بالديوان الملكي، وأحمد عسيري نائب مدير الاستخبارات.
المصدر
الجزيرة مباشر
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السعودية
أوامر ملكية
الهيئة العامة للرياضة

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