بعد إفادة هاسبل.. أعضاء بالكونغرس يؤكدون تورط ابن سلمان في قتل خاشقجي

أكد أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ الأمريكي أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متواطيء في عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وأنه أشرف على العملية.

وجاءت تلك التصريحات عقب الاستماع إلى إفادة جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" التي قدمتها أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء. السيناتور الجمهوري البارز في مجلس الشيوخ ليندسي غراهام: دخلت بتصور أنه من شبه المستحيل قتل خاشقجي دون علم ولي العهد السعودي وخرجت بثقة أكبر أن تقييمي صحيح.

ولي العهد السعودي متواطىء في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

محمد بن سلمان مجنون وخطير وقوض علاقتنا بـ السعودية وهو ليس حليفا يمكن التعويل عليه.

يبدو أن إدارة ترمب لا تريد الإقرار بالأدلة التي تؤكد تورط محمد بن سلمان في قتل خاشقجي.

سنعمل على تطبيق قانون ماغينتسكي ونفرض عقوبات على السعودية بشأن قضية خاشقجي.

سأقدم مشروع قرار في الكونغرس يعتبر ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي.

يجب التمييز بين السعودية كحليف استراتيجي للولايات المتحدة وبين محمد بن سلمان.

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليس حليفا للولايات المتحدة يمكن التعويل عليه.

لا أستطيع دعم صفقات الأسلحة للسعودية طالما محمد بن سلمان في قيادتها.

السعودية حليف استراتيجي لكن الحفاظ على العلاقة معها لا يجب أن يكون بأي ثمن.

ترمب لا يريد اعتبار محمد بن سلمان مسؤولا عن قتل خاشقجي.

يجب التمييز بين السعودية كحليف استراتيجي لـلولايات المتحدة وبين ولي العهد السعودي.

ألا تصل إلى نتيجة مفادها أن هذا تم تدبيره وتنظيمه من قبل أشخاص تحت قيادة محمد بن سلمان فذلك يعني أنك تغض الطرف عمدا.

سأعمل مع زملائي في مجلس الشيوخ لإرسال بيان بأن ولي العهد السعودي شريك في قتل خاشقجي.

ولي العهد السعودي مهووس وخطير. رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب كوركر: نعلم تماما أن ولي العهد السعودي هو الذي أشرف على عملية قتل خاشقجي وهذا غير مقبول لنا.

يتعين على إدارة ترمب التنديد بقوة بقتل خاشقجي وإلا سيتعين على الكونغرس التصرف.

لو مثل محمد بن سلمان أمام هيئة محلفين في قضية خاشقجي لتمت إدانته خلال 30 دقيقة.

على إدارة ترمب أن تدين بقوة أفعال السعودية وتجعلها تدفع ثمنا لقتل خاشقجي.

ما تقوم به السعودية بشأن أسعار البترول وإيران لمصلحتهم.

يتعين على ترمب أن يقف ويقول في الأيام القليلة المقبلة إن أمريكا لا تؤيد القتل وإلا سيتحرك الكونغرس. السيناتور الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ بوب مينينديز: أصبحت أكثر قناعة بضرورة اعتماد رد أمريكي قوي على كل من حرب اليمن وقتل خاشقجي.

فرض عقوبات تتجاوز المفروضة حاليا على سعوديين سيبعث بهذه الرسالة. السيناتور الجمهوري راند بول: يجب رفع السرية عن تقرير CIA بشأن مقتل جمال خاشقجي لأن تفاصيله نُشرت في وسائل الإعلام.

يجب مطالبة وزيري الخارجية بومبيو والدفاع ماتيس الإفصاح عما إذا كانا يعارضان خلاصة تقرير المخابرات المركزية الأمريكية CIA بأن ولي عهد السعودية ضالع في قتل خاشقجي.

من الخطأ أن تتوصل CIA إلى خلاصة أن ولي العهد السعودي ضالع في قتل خاشقجي وتتحفظ عن الكشف عنها.

أطالب مديرة CIA بالكشف عن الصلة بين ولي العهد السعودي وقتلة خاشقجي.

هناك سوء تصرف كبير من السعودية في قتل مدنيين في اليمن وحصار قطر. السيناتور الجمهوري راند جون كينيدي: محمد بن سلمان أعطى الأوامر أو على الأقل علم بذبح خاشقجي. إفادة لزعماء مجلس النواب جينا هاسبل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية مصدر مطلع قال لوكالة "رويترز" اليوم إن جينا هاسبل مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من المتوقع أن تقدم إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

المصدر قال إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستطلع كل أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 ديسمبر كانون الأول.

هاسبل قدمت إفادة مشابهة لمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق اليوم.