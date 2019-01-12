بعد إعلان "سحب المعدات فقط".. غموض يلف انسحاب أمريكا من سوريا

صورة من موقع في شمال مدينة منبج السورية- 26 ديسمبر الفرنسية

زاد التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة من الغموض الذي يحيط بالانسحاب الأمريكي من سوريا بإعلانه بدء عملية الانسحاب، لكن في وقت لاحق قال إن "معدات فقط" يتم سحبها.

وبعدما ذكرت تقارير إعلامية أن انسحاب القوات الأمريكية قد بدأ، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) فيما بعد عدم انسحاب جنود بعد، وشددت على أن المعركة ضد تنظيم الدولة مستمرة مع محاولة القوات التي تدعمها الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيوب مازالت خاضعة لهذا التنظيم في سوريا. انسحاب.. أم سحب معدات فقط؟ مسؤولون أمريكيون قالوا في وقت لاحق أمس إن "معدات فقط وليس عسكريين" هي التي يتم سحبها من البلاد، وذلك بعد إعلان سابق عن بدء الانسحاب.

شين روبرتسون المتحدث باسم البنتاغون قال "نؤكد عدم حدوث سحب لعسكريين من سوريا حتى الآن".

مسؤولون تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم، قالوا إنه يجري نقل معدات إلى خارج سوريا، في مؤشر على أنه، ورغم الرسائل المتضاربة من واشنطن، فإن الاستعدادات للانسحاب تتم على عجل.

روبرتسون في بيانه قال إن التحالف نفذ "إجراءات لوجيستية" لدعم عملية الانسحاب ولكنه لم يذكر تفاصيل، وأضاف أن "الانسحاب يعتمد على ظروف العمليات على الأرض بما في ذلك الحوار مع حلفائنا وشركائنا ولا يخضع لجدول زمني عشوائي".

سكان قرب معابر حدودية مع العراق عادة ما تستخدمها القوات الأمريكية في الدخول والخروج من سوريا قالوا إنهم لم يروا تحركات واضحة أو كبيرة للقوات البرية الأمريكية يوم أمس الجمعة.

الكولونيل شون رايان قال إن التحالف "بدأ عملية انسحابنا المدروس من سوريا.. حرصا على أمن العمليات، لن نعلن جداول زمنية أو مواقع أو تحركات محددة للقوات".

الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي أعلن عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا البالغ وقوامها 2000 فرد وهو ما فاجأ الحلفاء الذين انضموا إلى واشنطن في قتال تنظيم الدولة في سوريا.

القرار المفاجئ أحدث صدمة أيضا بين كبار المسؤولين الأمريكيين، ومنهم وزير الدفاع جيم ماتيس الذي استقال من منصبه احتجاجا على ذلك. مركبة عسكرية أمريكية في بلدة عامودا شمال سوريا – أبريل 2017. سوريا.. تقاطع النفوذ والمصالح: القرار الأمريكي بالانسحاب من سوريا أضاف المزيد من الغموض على الحرب السورية المستمرة منذ نحو ثمانية أعوام، وسلسلة من الاتصالات بشأن كيفية ملء الفراغ الأمني في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي تتمركز بها في شمال وشرق سوريا.

من ناحية، تسعى تركيا لشن حملة ضد القوات الكردية المتحالفة مع الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى يرى الجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران في ذلك فرصة لاستعادة مساحة ضخمة من الأراضي.

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أشار يوم الثلاثاء إلى أن حماية الأكراد حلفاء واشنطن ستكون شرطا مسبقا للانسحاب الأمريكي وهو ما دفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتوبيخه ووصف تعليقاته بأنها "خطأ فادح".

اتجهت الجماعات الكردية التي تسيطر على شمال سوريا إلى موسكو ودمشق على أمل إبرام اتفاق سياسي يوقف تركيا ويحمي حكمهم الذاتي في الشمال.

قال مسؤول كردي كبير لرويترز الأسبوع الماضي إن الأكراد عرضوا على موسكو خارطة طريق لاتفاق مع دمشق، وقال نائب وزير خارجية النظام السوري الأربعاء إنه متفائل بشأن استئناف الحوار مع الأكراد.

وكالة الإعلام الروسية، أشارت أمس إلى أن روسيا، لديها انطباع بأن الولايات المتحدة تريد البقاء في سوريا برغم الإعلان عن سحب القوات.

قالت ماريا زخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن من المهم أن يبدأ أكراد سوريا وحكومة دمشق الحوار في ضوء خطط الانسحاب الأمريكية، وأضافت للصحفيين أنه يتعين نقل السيطرة على الأراضي التي تنتشر بها القوات الأمريكية إلى الحكومة السورية.

رحب جان إيف لو دريان وزير خارجية فرنسا، المشاركة في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، بما يعتقد أنه إبطاء للانسحاب الأمريكي بعد ضغوط من حلفاء واشنطن.

لو دريان قال في مقابلة تلفزيونية "قالوا إن الانسحاب سيتم بطريقة أبطأ... وذلك على الأرجح نتيجة الضغوط المتنوعة التي ربما حدثت بما في ذلك من فرنسا.

في اعتراف نادر بأن القوات الفرنسية موجودة أيضا في سوريا قال وزير الخارجية الفرنسي إنها ستغادر عندما يتم التوصل إلى حل سياسي في البلاد. أردوغان: الادعاءات بأن تركيا تستهدف الأكراد في سوريا هي افتراء بشع