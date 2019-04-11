بعد إعلان الجيش تنحية البشير.. "السودان" يتصدر "تويتر" عالميا

تصدر وسم السودان قائمة تويتر عالميا عقب إعلان القوات المسلحة السودانية، صباح الخميس، أنها بصدد إصدار بيان هام، بينما انتشرت آليات عسكرية في محيط القصر الجمهوري.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سودانية أن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلامه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد

في السياق ذاته، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج "السودان Sudan" ليصبح الأول عالميا على موقع تويتر بلغتية العربية والإنجليزية وهاشتاج اعتصام القيادة العامة.

ومن أبرز المغردين رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر القير الذي دعا الجماهير لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم



نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوى اعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف.



ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض أي تغيير لا يستجيب لمطالبهم. — Omer Eldigair (@omereldigair) April 11, 2019

وأكد الدكتور تاج السر عثمان في تغريدة له أن السودان دخل مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن:

دخل السودان مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن :

1 - التفاف العسكر والدولة العميقة ويجب الضغط لانتقال السلطة لحكومة انتقالية مدنية

2- الثورة المضادة و تجب اليقظة من الجهات المرتبطة بالامارات في هذا الظرف فهي مصدر التآمر على ثورات الشعوب #سقطت_خلاص#اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/yxrjOPpwNj — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 11, 2019

أما محمد المختار الشنقيطي غرد واصفا ما حدث في السودان ليلة أمس الأربعاء بحسب مصادر مطلعة

حسب مصادر سودانية مطلعة، كانت هناك محاولة انقلاب يساري ليلة أمس في #السودان، أجهضتها القيادات العليا بالجيش السوداني، وأزاحت #البشير ووضعته تحت الإقامة الجبرية. ولا تزال القيادات العسكرية السودانية في اجتماع، تحاول الاتفاق على تشكيل سلطة مؤقتة وعلى معالم مرحلة انتقال ديمقراطي — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 11, 2019

وبعد وقت قليل من تغريدة محمد المختار الشنقيطي، أعلن الجيش السوداني برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي عن اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن والبدء في فترة انتقالية لمدة عامين وفرض الطوارئ لمدة 3 أشهر

جاءت تغريدات النشطاء ما بين معبر عن الفرحة بنهاية عهد البشير ومحذر من استمرار السيناريو العسكري والدعوة إلى دولة مدنية برئاسة مجلس انتقالي مدني

إذ حذر الناشط المصري أحمد البقري في تغريدة له " أهل السودان من واقع التجربة المصرية الأليمة:

يا أهل #السودان الشقيق من واقع تجربتنا المصرية الأليمة:

⭕️ خذوا حذركم من خيانة #الجيش لثورتكم والانقلاب عليها.



⭕️ ارفضوا أي تدخل لإمارة أبوظبي المارقة و #آل_سعود فهم اعداء الشعوب والحرية.



⭕️ عليكم بوحدتكم والاستمرار في الشارع حتى تتحقق مطالبكم.#تسقط_بس #ارحل_ياسيسي #باطل — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 11, 2019

وأكد سمير عثمان أن بيان الجيش السوداني لم يأت بجديد وأن " الثورة مستمرة الشارع بس!"