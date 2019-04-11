بعد إعلان الجيش تنحية البشير.. "السودان" يتصدر "تويتر" عالميا
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر سودانية أن الجيش أصدر تعميما لكافة وحداته أكد فيه استلامه للسلطة وشروعه في تشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد
في السياق ذاته، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر هاشتاج "السودان Sudan" ليصبح الأول عالميا على موقع تويتر بلغتية العربية والإنجليزية وهاشتاج اعتصام القيادة العامة.
ومن أبرز المغردين رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر القير الذي دعا الجماهير لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم
نراقب وننتظر بيان القوات المسلحة لدراسته مع حلفائنا في قوى اعلان الحرية والتغيير لاتخاذ موقف.— Omer Eldigair (@omereldigair) April 11, 2019
ندعو جماهير شعبنا لمواصلة الاعتصام والخروج للشوارع لحراسة ثورتهم ورفض أي تغيير لا يستجيب لمطالبهم.
وأكد الدكتور تاج السر عثمان في تغريدة له أن السودان دخل مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن:
دخل السودان مرحلة ما بعد البشير وأخطر ما سيواجهه الآن :— د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) April 11, 2019
1 - التفاف العسكر والدولة العميقة ويجب الضغط لانتقال السلطة لحكومة انتقالية مدنية
2- الثورة المضادة و تجب اليقظة من الجهات المرتبطة بالامارات في هذا الظرف فهي مصدر التآمر على ثورات الشعوب #سقطت_خلاص#اعتصام_القيادة_العامة pic.twitter.com/yxrjOPpwNj
أما محمد المختار الشنقيطي غرد واصفا ما حدث في السودان ليلة أمس الأربعاء بحسب مصادر مطلعة
حسب مصادر سودانية مطلعة، كانت هناك محاولة انقلاب يساري ليلة أمس في #السودان، أجهضتها القيادات العليا بالجيش السوداني، وأزاحت #البشير ووضعته تحت الإقامة الجبرية. ولا تزال القيادات العسكرية السودانية في اجتماع، تحاول الاتفاق على تشكيل سلطة مؤقتة وعلى معالم مرحلة انتقال ديمقراطي— محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) April 11, 2019
وبعد وقت قليل من تغريدة محمد المختار الشنقيطي، أعلن الجيش السوداني برئاسة وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف في بيان بث عبر التلفزيون الرسمي عن اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن والبدء في فترة انتقالية لمدة عامين وفرض الطوارئ لمدة 3 أشهر
جاءت تغريدات النشطاء ما بين معبر عن الفرحة بنهاية عهد البشير ومحذر من استمرار السيناريو العسكري والدعوة إلى دولة مدنية برئاسة مجلس انتقالي مدني
إذ حذر الناشط المصري أحمد البقري في تغريدة له " أهل السودان من واقع التجربة المصرية الأليمة:
يا أهل #السودان الشقيق من واقع تجربتنا المصرية الأليمة:— أحمد البقري (@AhmedElbaqry) April 11, 2019
⭕️ خذوا حذركم من خيانة #الجيش لثورتكم والانقلاب عليها.
⭕️ ارفضوا أي تدخل لإمارة أبوظبي المارقة و #آل_سعود فهم اعداء الشعوب والحرية.
⭕️ عليكم بوحدتكم والاستمرار في الشارع حتى تتحقق مطالبكم.#تسقط_بس #ارحل_ياسيسي #باطل
وأكد سمير عثمان أن بيان الجيش السوداني لم يأت بجديد وأن " الثورة مستمرة الشارع بس!"
Nothing has practically changed so no one is going home.— Samir R. Osman 🇸🇩 #HandsOffSudan (@samir_r_osman) April 11, 2019
بيان ابن عوف لم يأت بأي جديد.. الشارع بس!#اعتصام_القيادة_العامة#مدن_السودان_تنتفض #SudanUprising pic.twitter.com/41aWedlKHF