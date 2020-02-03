مصر
الاثنين 3 فبراير 2020 13:53

بعد أنباء عن تدهور صحته.. قُبلة تجمع مبارك بحفيده في أحدث ظهور

مبارك وحفيده عمر علاء في احدث ظهور للرئيس المصري المخلوع
إنستغرام
نشر عمر، حفيد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، صورة لهما بموقع إنستغرام، صباح اليوم الإثنين، في أحدث ظهور للأخير بعد توارد أنباء عن حالته الصحية الحرجة.

ويظهر مبارك في الصورة وهو يرتدي "روبًا منزليًا" بينما يقبّل حفيده عمر –نجل علاء مبارك- رأسه، ويعلق "كل الحب والتقدير".

وتعتبر تلك الصورة أحدث ظهور لمبارك بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة لاستئصال ورم في المعدة في الثالث والعشرين من الشهر الماضي.

وكان علاء مبارك قد غرّد على تويتر في الرابع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أن والده أجرى عملية جراحية و"حالته مستقرة وبخير".

ومحمد حسني مبارك (91 عامًا)، هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية، تولى السلطة في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 1981 خلفًا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحتى تنحيه في 11 فبراير/ شباط 2011 تحت ضغوط ثورة شعبية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‏كل الحب والتقدير❤️

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المصدر
الجزيرة مباشر
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