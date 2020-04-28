فيروس كورونا
الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:04

"بعد أسبوعين عذاب".. وفاة أول صحفي مصري بكورونا وإصابة 3 من أطفاله

الصحفي المصري الراحل محمود رياض أبو جبل
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توفي الصحفي المصري محمود رياض بسبب مضاعفات فيروس كورونا، الذي أصيب به وعدد من أفراد أسرته منذ نحو أسبوعين.

وكان الصحفي محمود رياض أبو جبل، الذي يعمل بجريدة "الخميس" المحلية، والمقيم بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، كتب منشورًا على صفحته على فيسبوك يشكو فيه من إهمال وزارة الصحة معه، إذ رفض المسؤولون في البداية عمل تحليل له رغم ظهور أعراض المرض عليه وارتفاع درجة حراراته لأربعة عشر يومًا، كما قال.

ووثق  الصحفي معاناته مع روتين العلاج لحالات كورونا قبل وفاته بأيام عدة، مؤكدًا إن الإجراءات "بطيئة" وقد تتسبب في تدهور حالته، وهو ما حدث بالفعل.

وقال عبر فيسبوك "الناس اللي بتسأل عن صحتي.. فيروس كورونا تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك".

وأضاف أنه قرر الذهاب إلى الحميات "ليتواصل العذاب والمرض"، مشيرًا إلى أن نتيجة التحليل التي تستغرق في دول العالم 15 دقيقة تستغرق في مصر 48 ساعة.

وقال إنه انتظر أسبوعًا كاملا حتى ظهرت نتيجة التحليل نتيجة خطأ في الفحص الأول "دا سبع أيام أليسوا كافيين لموت أى شخص، مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوما متعذب.. دعواتكم، ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مافيش خطوات جادة".

 وقال رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين أيمن عبدالمجيد إن 3 من أطفال الصحفي المتوفى بكورونا محمود رياض تبين إصابتهم بالفيروس أحدهم رضيع.

ونعى المرصد المصري للصحافة والإعلام - Eojm، المهتم بالانتهاكات بحق الصحفيين، الصحفي محمود رياض،  كما نعى ناشطون وصحفيون رياض، مؤكدين أن ما حدث يعد جريمة قتل بالإهمال الطبي المتعمد من قبل وزارة الصحة المصرية وعدم تحمل للمسؤولية من قبلها في مواجهة عدوى فيروس كورونا.

ويشكو كثير من المصريين تعنت وزارة الصحة معهم لإجراء تحليل كورونا، وأنهم يتصلون كثيرا بالأرقام المعلنة ولا يتم رد عليهم، كما يرفضون أيضا عمل مسحات للمخالطين، مكتفين بالعزل المنزلي للحالات المشتبه بإصابتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تدهور حالات الإصابة والوفاة.

وسجلت وزارة الصحة المصرية اليوم أكبر حصيلة لضحايا فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن عشرين وفاة، و248 إصابة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 4782 وإجمالي الوفيات إلى 337.

المصدر
الجزيرة مباشر
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