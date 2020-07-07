بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)

تفاعل ناشطون يمنيون عبر وسائي التواصل الاجتماعي، مع واقعة ظهور وعودة المواطن" على النفيعي"، بعد شهر من إعلان مقتله في إحدى جبهات القتال مع جماعة الحوثي في اليمن.

وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".

بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط راسه عاد ولد عمي الاستاذ علي مهدي النفيعي سليما معافا يارب سترك دائم Posted by ‎قايد النفيعي‎ on Sunday, 5 July 2020

وكان قد أظهر فيديو سابق على قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، مراسم تشييع النفيعي وتسليم جثمانه لأهله ودفنه حسب التقرير المذاع بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2020.

واستغرب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم المسؤولية عند جماعة الحوثي التي تعلن مقتل أفرادها دون التأكد من ذلك أو التريث، مع عدم مراعاتها لمشاعر أهالي مجنديها وصدمتهم، الأمر الذي يعتبره الكثير استهتارًا بأرواح اليمنيين.

وجدت أسرة وأقارب المدعو "علي مهدي النفيعي" نفسها أمام صدمة عودة النفعي الذي كان يقاتل إلى جانب مليشيا الحوثي بعد شهر من تشييعهم جثامين أشلاء ممزقة ادعى الحوثيون أنها له، وهذه ليست الحادثة الأولى بل واحدة من مئات الحالات لمقاتلين حوثيين تبين أنهم أحياء بعد دفنهم.!! pic.twitter.com/2o2yLMdhNu — محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) July 6, 2020

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

علي مهدي النفيعي يعود إلى منزله بعدأن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية- ريمة وإعلانهم مقتله في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية في م /الجوف.

الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناة المسيرة. pic.twitter.com/R4uI0IJ20Q — صدام المدني (@6addam7) July 6, 2020

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

قبل شهر شيعت مليشيات الحوثي بمحافظة ريمة جثمان احد ابناء مديرية الجعفرية (علي مهدي النفيعي) في مسقط رأسه بني نفيع في الجعفرية ريمة وادعت المليشيا انه قتل في جبهات القتال التابعة لها ليتفاجي اهله وجميع اهالي المنطقة يوم امس الاحد 5-7-2020م بعودته حيا يرزق . pic.twitter.com/haawvoiwIo — حافظ مراد (@hafedmorad) July 6, 2020

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.

علي مهدي النفيعي

بعد شهر من قيام مليشيات الحوثي تشييعه ودفن جثته

عاد إلى أهله

ياترى من شيعوا ومن دفنوا pic.twitter.com/o4urAiWusf — عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) July 6, 2020

#ريمة

عودة الاستاذ علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في محافظة الجوف

الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناتهم. pic.twitter.com/4gwxWt6AhA — صالح محفل ( حساب بديل ) (@saleh_mahfal) July 6, 2020

فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في... Posted by ‎محمدعلي المصنعي‎ on Monday, 6 July 2020