الصراع في اليمن
الثلاثاء 7 يوليو 2020 11:02

بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)

الشهيد الحي
وسائل التواصل
تفاعل ناشطون يمنيون عبر وسائي التواصل الاجتماعي، مع واقعة ظهور وعودة المواطن" على النفيعي"، بعد شهر من إعلان مقتله في إحدى جبهات القتال مع جماعة الحوثي في اليمن.

وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".

بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط راسه عاد ولد عمي الاستاذ علي مهدي النفيعي سليما معافا يارب سترك دائم

Posted by ‎قايد النفيعي‎ on Sunday, 5 July 2020

وكان قد أظهر فيديو سابق على قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، مراسم تشييع النفيعي وتسليم جثمانه لأهله ودفنه حسب التقرير المذاع بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2020.

واستغرب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم  المسؤولية عند جماعة الحوثي التي تعلن مقتل أفرادها دون التأكد من ذلك أو التريث، مع عدم مراعاتها لمشاعر أهالي مجنديها وصدمتهم، الأمر الذي يعتبره الكثير استهتارًا بأرواح اليمنيين.

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية. 

وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش  فيه  ملايين السكان على حافة المجاعة.

فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في...

Posted by ‎محمدعلي المصنعي‎ on Monday, 6 July 2020

عودة المدعو علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في...

Posted by ‎سعد يحيى القاعدي‎ on Monday, 6 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند
كلمات مفتاحية
الحوثيين
وفاة
اليمن

اقرأ أيضا

Thumbnail
قصف "الوطية" أم لعبة إنترنت؟ فيديو يفضح قناة "العربية الحدث"
Thumbnail
قتلوه دهسا.. مصري بالكويت يدفع حياته ثمنا لشهامته وإتقان عمله
Thumbnail
كورونا: رئيس البرازيل يخضع للفحص وأمريكا لا تزال "غارقة" في الخطر
Thumbnail
«آيا صوفيا» معركة أردوغان الكبرى!
Thumbnail
ليبيا: الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية متطور لا يملكه حفتر

الأكثر قراءة

  1. قصف "الوطية" أم لعبة إنترنت؟ فيديو يفضح قناة "العربية الحدث"
  2. بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)
  3. قتلوه دهسا.. مصري بالكويت يدفع حياته ثمنا لشهامته وإتقان عمله
  4. كورونا: رئيس البرازيل يخضع للفحص وأمريكا لا تزال "غارقة" في الخطر
  5. ليبيا: الطيران الذي استهدف قاعدة الوطية متطور لا يملكه حفتر