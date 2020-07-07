الثلاثاء 7 يوليو 2020 11:02
بعد أسابيع من تشييع جثمانه.. يمني يلتقي بأسرته مجددا (فيديو)
تفاعل ناشطون يمنيون عبر وسائي التواصل الاجتماعي، مع واقعة ظهور وعودة المواطن" على النفيعي"، بعد شهر من إعلان مقتله في إحدى جبهات القتال مع جماعة الحوثي في اليمن.
وقال أحد أقرباء النفيعي في منشور له على حسابه على فيسبوك "بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط رأسه عاد ولد عمي الأستاذ علي مهدي النفيعي سليمًا معافى يارب سترك دائم".
بعد شهر من تشييعه ودفنه في مسقط راسه عاد ولد عمي الاستاذ علي مهدي النفيعي سليما معافا يارب سترك دائمPosted by قايد النفيعي on Sunday, 5 July 2020
وكان قد أظهر فيديو سابق على قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي، مراسم تشييع النفيعي وتسليم جثمانه لأهله ودفنه حسب التقرير المذاع بتاريخ 16 يونيو/حزيران 2020.
واستغرب الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم المسؤولية عند جماعة الحوثي التي تعلن مقتل أفرادها دون التأكد من ذلك أو التريث، مع عدم مراعاتها لمشاعر أهالي مجنديها وصدمتهم، الأمر الذي يعتبره الكثير استهتارًا بأرواح اليمنيين.
وجدت أسرة وأقارب المدعو "علي مهدي النفيعي" نفسها أمام صدمة عودة النفعي الذي كان يقاتل إلى جانب مليشيا الحوثي بعد شهر من تشييعهم جثامين أشلاء ممزقة ادعى الحوثيون أنها له، وهذه ليست الحادثة الأولى بل واحدة من مئات الحالات لمقاتلين حوثيين تبين أنهم أحياء بعد دفنهم.!! pic.twitter.com/2o2yLMdhNu— محمد الضبياني Mohammed Aldhabyani (@maldhabyani) July 6, 2020
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
علي مهدي النفيعي يعود إلى منزله بعدأن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية- ريمة وإعلانهم مقتله في مواجهات مع قوات الحكومة اليمنية في م /الجوف.— صدام المدني (@6addam7) July 6, 2020
الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناة المسيرة. pic.twitter.com/R4uI0IJ20Q
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، بينما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.
قبل شهر شيعت مليشيات الحوثي بمحافظة ريمة جثمان احد ابناء مديرية الجعفرية (علي مهدي النفيعي) في مسقط رأسه بني نفيع في الجعفرية ريمة وادعت المليشيا انه قتل في جبهات القتال التابعة لها ليتفاجي اهله وجميع اهالي المنطقة يوم امس الاحد 5-7-2020م بعودته حيا يرزق . pic.twitter.com/haawvoiwIo— حافظ مراد (@hafedmorad) July 6, 2020
وقتل في البلد الفقير منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، بينما انهار قطاعه الصحي، وسط معاناة من نقص حاد في الأدوية، ومن انتشار أمراض مثل الكوليرا الذي تسبّب في وفاة المئات، في وقت يعيش فيه ملايين السكان على حافة المجاعة.
علي مهدي النفيعي— عمار الشرعبي (@ammaralsharabi2) July 6, 2020
بعد شهر من قيام مليشيات الحوثي تشييعه ودفن جثته
عاد إلى أهله
ياترى من شيعوا ومن دفنوا pic.twitter.com/o4urAiWusf
#ريمة— صالح محفل ( حساب بديل ) (@saleh_mahfal) July 6, 2020
عودة الاستاذ علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في محافظة الجوف
الحوثيون سلموا لأهله جثة ممزقة الأشلاء وزعموا أنها جثته وقاموا بعمل مراسيم التشييع وبثوا تقريراً لجنازته في قناتهم. pic.twitter.com/4gwxWt6AhA
فوجئت أسرة واقارب علي مهدي النفيعي من أبناء محافظة ريمه يوم امس بعودته سالم معافى بعد شهر من تشييعه على أساس انه قتل في...Posted by محمدعلي المصنعي on Monday, 6 July 2020
عودة المدعو علي مهدي النفيعي إلى منزله بعد أن شيعه الحوثيون قبل شهر في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة وإعلانهم مقتله في...Posted by سعد يحيى القاعدي on Monday, 6 July 2020
المصدر
الجزيرة مباشر
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