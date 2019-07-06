بعد أبو تريكة.. دعوات للهتاف ضد إسرائيل في أمم أفريقيا

تصدرت دعوة إلكترونية للهتاف ضد إسرائيل في مباراة مصر بمنافسات كأس أمم أفريقيا، اليوم السبت، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ماذا يحدث؟ نشر ناشطون مصريون تغريدات تحمل هاشتاج "#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل"

حملت التغريدات شعارات مناهضة لإسرائيل، وتعليقات ساخرة من نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسياسته المعادية لفلسطين وقضيتها.

تأتي الدعوات للهتاف ضد إسرائيل قبل مباراة المنتخب المصري المرتقبة مع منتخب جنوب أفريقيا التي ستقام مساء اليوم السبت. يا قدس يا شرف العرب

يوم الخلاص قد اقترب

تلك انتفاضة ماردٍ

والأرض يملؤها الغضب #الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل — Hussein Abdo (@H_e_ss_e_n) July 6, 2019 تغريدات ضد إسرائيل وصف بعض المغردين ومنهم "حسين عبدو" ما سيحصل في الدقيقة 73 من مباراة مصر اليوم بالانتفاضة.

ربطت المغردة مي صبري تلك الدعوة بالهتافات التي ناصرت نجم المنتخب المصري "محمد أبو تريكة".

صبري أكدت في تغريدة لها أن الإحباط والخوف لن يمنع المصريين من الهتاف ضد إسرائيل كما حصل في افتتاح كأس أمم أفريقيا حين هتف المصريون لأبو تريكة.

هيثم أبو خليل وهو ناشط حقوقي وإعلامي مصري ومشارك بالحملة أكد في تغريدة له أن الهتافات التي ستكون ضد إسرائيل هي بالوقت ذاته ضد سياسات السعودية والإمارات الداعمة للاحتلال والانقلاب في ليبيا والجرائم في اليمن.

توقع محمود نشأت أن تهتز المدرجات باسم فلسطين ليس فقط في مباراة اليوم بل في كافة مباريات العرب حسب تغريدته. بعد م خلو الدقيقه ال 22 لابوتريكه رغم كل محاولات الاحباط والخوف قادرين تكون ال 73 ضد الصهاينه 🇪🇬🇩🇿🇹🇳✌ #الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل — 🇪🇬🦅 مۘــۑْ (@MaiSabry95) July 6, 2019 لماذا 73؟ لرقم 73 رمزية خاصة للمصريين إذ خاضت مصر حرب أكتوبر أو "حرب العاشر من رمضان" في عام 1973 ضد إسرائيل وتمكنت من استعادة سيناء المحتلة.

حرب أكتوبر هي آخر الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، وقامت مصر بعدها بالتوقيع على معاهدة كامب ديفيد للسلام وأقامت علاقات دبلوماسية مباشرة مع إسرائيل.

وفق دراسة صادرة عن جامعة تل أبيب فإن إسرائيل ترى في نظام السيسي فرصة لتمتين العلاقات مع مصر.

الدراسة قالت إن مستوى المصالح المتبادلة بين القاهرة وتل أبيب اتسع في السنوات الأخيرة، ليصل لدرجة غير مسبوقة من الحميمية والود.

إسرائيل من جهتها تبدي دعمها الكامل للجهود الأمنية والعسكرية المصرية بسيناء، وتقدم مساعدتها للجيش المصري في مجال المعلومات الأمنية والاستخبارية. We did it and we always can !#الدقيقه73_اهتف_ضد_اسراييل pic.twitter.com/7hMJIfsWh5 — Omar Abdelfatah (@Omar_Elmaghny) July 6, 2019 خلفيات: جماهير مصرية وعربية قامت بالهتاف لنجم المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة في الدقيقة 22 في أكثر من مباراة في لفتة تضامنية للحملة التي يقودها إعلاميون مقربون من السلطة ضد "أبو تريكة".

تستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز.

لقاء مصر وجنوب إفريقيا سيكون الثالث بينهما في تاريخ البطولة، فاز المنتخب المصري بآخر تلك اللقاءات بثنائية نظيفة في نهائي كأس الأمم الأفريقية في بوركينا فاسو 1998. هتاف الجماهير لمحمد أبو تريكة في الدقيقة 22