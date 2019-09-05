الخميس 5 سبتمبر 2019 23:24
بعدما "أهلك" البهاما.. إعصار دوريان يواصل طريقه نحو كارولينا
حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير من أن إعصار دوريان قد ارتفع إلى عاصفة من الفئة الثالثة بعد مغادرته ولاية فلوريدا.
التفاصيل
- العاصفة المدارية تضرب سواحل جورجيا وكارولينا الجنوبية مخلفة أكثر من 115 ألف شخص بدون كهرباء في الولايات، حسبما ذكرت شبكة سي إن إن.
- الأمطار العاصفة التي تصاحب إعصار دوريان تؤثر على الساحل الشرقي للولايات المتحدة من جورجيا إلى جنوب ولاية كارولينا الشمالية.
- أعلن المركز الوطني للأعاصير أن منسوب مياه الفيضانات يرتفع على طول أجزاء من الساحل من ولاية ساوث كارولينا.
- قالت شرطة مدينة شارلستون إن السلطات قامت بإغلاق الشوارع وسط المدينة بسبب الفيضانات المصاحبة للعاصفة دوريان.
- من المتوقع أن تتسبب العاصفة في حدوث فيضانات ساحلية على امتداد جزء كبير من سواحل الولايات المتحدة وجنوب شرقها خلال اليومين المقبلين" بحسب المركز الوطني للأعاصير.
- انخفضت رياح العاصفة منذ، صباح الخميس، حيث تم تصنيف دوريان على أنها إعصار "رئيسي" من الفئة 3.
- أعلن مطار مدينة شارلستون في تغريدة أنه سيوقف عملياته في الساعة الثالثة بعد الظهر بسبب تهديد العاصفة المدارية.
- قالت إدارة مطار سافانا هيلتون هيد الدولي في تغريدة إن شركات الطيران ألغت جميع رحلاتها المسائية.
#HurricaneDorian UPDATE: The FAA tower will cease operations at 3 p.m. tomorrow (Wednesday, 9/4). At this time, all airport operations will be suspended. Depending on weather conditions, airport operations are expected to resume on Friday morning.— CharlestonSC Airport (@iflyCHS) September 3, 2019
- من المتوقع أن يتم إغلاق العديد من المطارات الرئيسية، والمناطق السياحية مثل (ملاهي ديزني لاند) التي تقع في مسار الإعصار بحسب شبكة سي إن إن.
- قالت إدارة الطوارئ في فلوريدا إن إعصار دوريان تسبب في فقدان أكثر من 7100 شخص للطاقة الكهربائية خلال الثلاثاء الماضي.
- قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إن السلطات تبذل جهودا للتعافي من آثار الإعصار على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
إعصار دوريان
- تسبب إعصار دوريان في مقتل 20 شخصًا على الأقل في جزر البهاما، وتتوقع السلطات أن يرتفع عدد القتلى.
- تحول دوريان من عاصفة مدارية إلى إعصار في 28 أغسطس/ آب الماضي، قبل أن يصل إلى عاصفة من الفئة 5 ويضرب اليابسة في جزر البهاما.
- تم خفض درجة العاصفة إلى الفئة الثانية، الثلاثاء، بعد أن تجاوز جزر البهاما. لكن دوريان اكتسبت قوة جديدة بعد مغادرتها فلوريدا.
- تم إعلان حالة الطوارئ من قبل حكام ولاية فلوريدا وكارولينا الجنوبية كارولينا الشمالية وجورجيا وفرجينيا، حيث تمت عمليات إجلاء إلزامية في الولايات الخمس خلال الأيام الماضية.
- تم تصنيف إعصار دوريان كأقوى إعصار في المحيط الأطلسي.
- قال المسؤولون في البهاما إن دوريان "أهلك" البلاد بعد أن ضرب اليابسة كعاصفة من الفئة 5.
- قال الصليب الأحمر الدولي أن أكثر من 130 ألف منزل في جزر أباكو في البهاما قد تضرر أو دمر بالكامل، كما أن مياه الآبار قد تلوثت بالمياه المالحة مما يخلق الحاجة لتوفير مياه نظيفة.
- قالت السفارة الامريكية في العاصمة ناساو إن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أرسلت فريقا يدعم عمليات البحث والانقاذ المحلية.
المصدر
موقع أكسيوس الأمريكي
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