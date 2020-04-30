بطولة مطلقة.. مدون فيديو ينتج مسلسلا رمضانيا على يوتيوب بكاميرا آيفون

أنتج مدون الفيديو السوري الشهير عمرو مسكون مسلسلا رمضانيا على قناته بيوتيوب، وذلك باستخدام هاتف آيفون دون الاستعانة بمعدات أخرى.

واستثمر مسكون نجاحه في يوميات "أم سوزان"، وقرر إنتاج مسلسل رمضاني بعنوان "كملت معي" حول المشاجرات العائلية في الحجر الصحي، وأدخل شخصيات جديدة في تحد كبير لإبراز قدراته التمثيلية وإثراء الدراما الرمضانية.

تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي، حول زيارة عائلة أبي سوزان لبيته ليلة رمضان، ثم صدمت العائلة بخبر إصابة الجارة بفيروس كورونا، لذلك اضطر الجميع إلى البقاء في المنزل وقضاء رمضان سويا، في أجواء مشحونة بالمناكفات بين الكنة والحماة.

حصدت الحلقات الأربع الأولى أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وقد كتب السيناريو عبودة أسمر، وقام بالتمثيل والإخراج عمرو مسكون، وجسد كافة شخصيات المسلسل الثمانية في بطولة مطلقة، وهم: أم سوزان، وسوزان، وأبو سوزان، والطفلة ملاك، وأم إلهام، وابنتها إلهام، وأم فردوس، والحج عدنان.

نجاح عمرو مسكون في يوميات "أم سوزان" دفعه لإنتاج مسلسل رمضان مع إدخال شخصيات جديدة (إنستغرام)

استقبل الجمهور المسلسل بترحيب كبير، علق (أبو أيمن) على إحدى الحلقات قائلا "والله هاد أحلى مسلسل برمضان.. لأنه المسلسلات صايرة بايخة وفضايح ومسخرة ماعد حدي حب مسلسلات التلفزيون".

وذكرت (فرح) "والله أنت مش بس لازم تمثل في اليوتيوب، أنت لو طلعت علي التلفزيون والله إنك هتكسر الدنيا كلها حقيقي. بجد تمثيلك ولا كأنه تمثيل كأنه حقيقة وإن فيه عيلة فعلا اسمها عيلة أم سوزان، يعني صراحة فيديوهاتك بتعيشنا في الجو لدرجة إننا بنصدق اللي بيحصل، وبنعيش مع الشخصيات الجو، وكأنه مسلسل عادي على التلفزيون!! استمر لأنك فعلا موهوب، وتستحق كل الدعم والتشجيع والله برافو عليك".

وقال كامي إدوارد " تعجبني ضحكة حماة أم سوزان.. والله الحماية هذي ممتازة في قصف الجبهات، ممتاز يا عمرو مسكون".

العائلة تكتشف خبر إصابة جارة أم سوزان مع ثبوت رؤية الهلال

عمرو مسكون (21 عاما) هو سوري مقيم في فرنسا. يدرس الهندسة، ويهوى التمثيل منذ صغره.

كانت أولى تجاربه الفنية على مجموعة العائلة في واتساب، فاقترح عليه أحد إخوته أن يشارك فيديوهاته على منصات التواصل، وقتما كان إنستغرام يسمح فقط بنشر مقاطع لا تزيد عن 15 ثانية. لم يتوقع ردة فعل الجمهور، فبعد أن نشر أول فيديو، خرج من البيت ليعود ويكتشف أنه قد تابعه 10 آلاف.

اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي بمقاطعه التمثيلية لشخصية "أم سوزان" وعائلتها؛ وتحديدا إنستغرام حيث يتابعه 2.7 مليون متابع، وحققت قناته على يوتيوب أكثر من نص مليار مشاهدة، ويتابعها 3.27 مليون مشترك، ويُعجب به على فيسبوك أكثر من 1.6 مليون متابع.

اقرأ أيضا:

عمرو مسكون يعيد الدراما السورية إلى الأضواء بيوميات "أم سوزان"

فوازير شريهان وعمو فؤاد وطمطم.. "نوستالجيا" رمضان على تيك توك

لماذا يتابع الجمهور برامج المقالب رغم الانتقادات؟

"رمضان جانا".. ما سر نجاح الأغنية حتى الآن؟