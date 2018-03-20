الولايات المتحدة
الثلاثاء 20 مارس 2018 12:23

بطلة "الجنس والمدينة" تترشح لمنصب حاكم نيويورك

الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون
رويترز
أعلنت الممثلة الأمريكية سينثيا نيكسون، الإثنين، ترشحها لمنصب حاكم ولاية نيويورك.

وجاء إعلان نيكسون، التي شاركت في بطولة المسلسل الأمريكي "الجنس والمدينة/ سكس آند ذا سيتي"، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرة إلى أن ما دفعها لذلك القرار هو حبها لنيويورك وسياساتها التقدمية.

وقالت نيكسون (51 عامًا) "أحب نيويورك، واليوم أعلن ترشحي (لمنصب) الحاكم".

وأضافت أن تحسين الرعاية الصحية وإنهاء عمليات السجن الجماعي وإصلاح نظام مترو الأنفاق في نيويورك، ستكون في مقدمة اهتماماتها.

وقالت في مقطع فيديو عبر تويتر "لقد سئمنا السياسيين الذين يهتمون أكثر بعناوين (الصحافة) والسلطة أكثر من اهتمامهم بنا"، وأضافت "لا يمكن أن يكون العمل كالمعتاد أكثر من ذلك".

ووصفت نيكسون نفسها بأنها خريجة مدرسة عامة، وأم لأطفال ملتحقين بالمدارس العامة، ولكنها أيضًا مستاءة من الوضع الحالي.

وقالت "لقد حصلت على فرص لم يرها معظم أطفال نيويورك اليوم.. قادتنا يخذلوننا".

وتنافس نيكسون الحاكم الحالي أندرو كومو والسيناتور السابق تيري دبليو جيبسون في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في سبتمبر/أيلول. وستجرى الانتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني.

المصدر
الألمانية
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