بطريقة مبتكرة.. مسن يقدم نفسه للحصول على وظيفة (فيديو)

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسن بريطاني بلغ سن التقاعد يظهر وهو يمارس رياضة الضغط لإثبات قدرته على مزاولة العمل وتحقيق ذاته رغم كبر سنه.

ونشر الرجل، ويدعى بول ماركس، مقطع فيديو على حسابه الشخصي على موقع "لينكدين" للتواصل المهني وهو يُمارس رياضة الضغط لتوصيل رسالته بقدرته على أداء مهام وظيفته التي زاولها أكثر من 40 عاما.

وأوضح ماركس، 60 عاما، إنه تعرض للرفض من عشرات الوظائف التي تقدم لها بسبب تقدمه في العمر.

وقال إنه عمل في مجال عمليات تشغيل متاجر التجزئة وتطوير الأعمال وأنه يبحث عن عمل.

وأكد أن ما قام به من تمارين هو أمر عادي، فهو يزاول رياضة الضغط 40 إلى 50 مرة يوميا بجانب قدرته على الركض 30 كيلومترا بشكل أسبوعي.

وأضاف "ماركس" أن فيروس كورونا أثر سلباً على عمله بشكل كبير مما أفقده وظيفته التي يحبها وأنه يرغب في أن يحصل على وظيفة أخرى من خلال هذا المقطع.

وحقق المقطع أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة، إلى جانب تلقي ماركس عشرات العروض للعمل.