تهويد القدس
الاثنين 25 ديسمبر 2017 11:14

بطريرك الكاثوليك بمصر: نصلي من أجل القدس

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر, الأنبا إبراهيم إسحق
قال بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر الأنبا إبراهيم إسحق، إن الكنيسة الكاثوليكية تصلي من أجل مدينة القدس.

جاء ذلك خلال كلمته، السبت، في الاحتفال بقدَّاس عيد الميلاد، بكاتدرائية العذراء مريم، بمنطقة مدينة نصر، شرقي القاهرة، مساء الأحد، التي نقلها التلفزيون المصري الرسمي.

وأضاف إسحق "نرفع صلاتنا هذا المساء من أجل بلدنا الحبيب مصر، طالبين أن يحفظها الرب من كل سوء ومن شر الإرهاب".

واستنكر القرار الأمريكي، الصادر في 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري، باعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها، قائلا إسحق "نصلي من أجل مدينة القدس، وكل الذين يعانون من قرارات فردية".

وشدَّد إسحق على أن "مدينة القدس تهم كل الأديان والبلدان".

وبدأت، الطائفة الكاثوليكية بمصر، مساء الأحد، احتفالات بعيد الميلاد، بالقاهرة ومحافظات أخرى، وسط تعزيزات أمنية مشددة في محيط المقار الكنسية التي تخطت 200 كنيسة، ولم تشهد أية تهديدات أو حوادث.

وتعرض مسيحيون ومقار كنسية لهجمات إرهابية طيلة الشهور الماضية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، تبنّى معظمها تنظيم الدولة.

يذكر أن الطوائف الكنسية لا تجتمع على يوم واحد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد؛ فهناك طوائف تحتفل حسب التقويم الغربي مساء 24 ونهار 25 ديسمبر/كانون الأول، وهناك من يحتفل في 7 يناير/كانون الثاني طبقا للتوقيت الشرقي.

المصدر
الأناضول
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صلاة من أجل القدس
استنكار
القرار الأمريكي بشأن القدس
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