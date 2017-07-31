حوادث طيران
الاثنين 31 يوليو 2017 19:32

بطارية جوال كادت تسبب كارثة جوية في سريلانكا

طائرة سريلانكية
أرشيف
قال مسؤولو طيران في سريلانكا اليوم (الاثنين) إن طاقم طائرة كانت في رحلة جوية متجهة إلى سريلانكا قد تفادى كارثة في الجو بعد اشتعال بطارية هاتف محمول .

وقع الحادث على متن طائرة للخطوط الجوية السريلانكية خلال الرحلة رقم (يو.إل 166) القادمة من كوشي في الهند إلى كولومبو وعلى متنها 202 راكب أمس الأحد، حسبما قال مسؤول من شركة الخطوط الجوية.

وأفاد المسؤول بأن "طاقم قمرة القيادة شاهد دخانا ينبعث من أحد صناديق الأمتعة أعلى مقاعد الركاب داخل الطائرة، وبالتفتيش اكتشفوا أن اشتعال حزمة بطارية ليثيوم قد تسبب في انبعاث الدخان".

وقال إن أفراد الطاقم أبعدوا الحقيبة التي تحتوي على البطارية ووجدوا أن كثافة الأدخنة تتزايد ، ولكنهم تمكنوا من تتبع الإجراءات الخاصة بإخماد حرائق الليثيون وسيطروا على الموقف.

وتم إعلان حالة التأهب في المطار الرئيسي في سريلانكا "مطار باندارانايكا الدولي" في منطقة كاتوناياكا (23 كيلومترا شمال العاصمة) بسبب الحادث.

 واتضح أن مالك الحقيبة هو راكب هندي، وفتحت شركة الخطوط الجوية تحقيقا في الحادث.

المصدر
الجزيرة مباشر
الألمانية
كلمات مفتاحية
طيران
سريلانكا
بطارية
هاتف محمول

اقرأ أيضا

Thumbnail
نصائح لاصطحاب الحيوانات الأليفة في السفر
Thumbnail
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى 230 قتيلا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا