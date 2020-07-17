الجمعة 17 يوليو 2020 16:26
بطائرة إسعاف.. تركيا تُجلي 4 من مواطنيها مصابين بكورونا من قرغيزيا (فيديو)
أقلت طائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية، 4 مواطنين مصابين بفيروس كورونا، من قرغيزيا إلى تركيا.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لرغبة المصابين في تلقي العلاج بالمستشفيات التركية، حيث أقلعت الطائرة من العاصمة القرغيزية بيشكك وهبطت في مطار أتاتورك في إسطنبول.
ولدى وصول المصابين إلى تركيا، تم نقلهم بسيارات إسعاف إلى المستشفيات في إسطنبول لمعالجتهم.
وتقدم وزارة الصحة التركية خدمة الإسعاف الجوي منذ 2008، وتمتلك أسطولا من 3 طائرات إلى جانب 17 مروحية إسعاف موزعة في 17 ولاية.
ومنذ ذلك التاريخ، أسعفت الوزارة أكثر من 33 ألفا بواسطة المروحيات وأكثر من 14 ألفا بواسطة الطائرات، بينهم 752 من خارج البلاد.
المصدر
وكالات