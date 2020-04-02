فيروس كورونا
الخميس 2 أبريل 2020 18:58

بطائرات الدرونز.. سلطنة عمان تعقم شوارعها (فيديو)

نشرت بلدية مسقط العمانية في حسابها على موقع تويتر صورا لأعمال تعقيم شوارع المدينة باستخدام طائرة مسيرة "دورنز" لمواجهة تفشي وباء كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقالت البلدية في تغريدة على صفحتها الرسمية، أمس الأربعاء، "بلدية مسقط تشرف على مواصلة أعمال خطة تعقيم وتطهير المواقع العامة بولاية السيب".

كما نشرت وزارة الصحة العمانية مقطع فيديو يوضح الإجراءات الصحية التي يتم التعامل بها من قبل الفريق الطبي بالمطار في سلطنة عمان.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي في السلطنة إلى 231 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن "العدد الكلي للإصابات المسجلة ارتفع إلى 231، بعد تسجيل 21 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 41 متعاف".

وأمس الأربعاء، أعلنت الوزارة تسجيل أول وفاة بكورونا في السلطنة.

وحتى مساء اليوم الخميس، أصاب فيروس كورونا نحو 967 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 49 ألفا أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا والولايات المتحدة، في حين تعافى نحو 203 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

المصدر
الجزيرة مباشر
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