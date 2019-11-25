الاثنين 25 نوفمبر 2019 12:04
بصوت ملائكي.. عامل أوغندي يأسر القلوب بتلاوته للقرآن (فيديو)
لم يكن يعلم عامل النظافة الأوغندي شلاوي سراجي، أن حفظه لكتاب الله وترتيل آياته بصوته العذب، سيجعله نجما بمنصات التواصل ومقصدا للباحثين عن الراحة بسماع القرآن رغم عدم تحدثه العربية.
حكاية عامل
- سراجي هو عامل نظافة في أحد المساجد بالعاصمة القطرية الدوحة، وقال إنه التحق من قبل بمدرسة لتحفيظ القرآن في أوغندا.
- انتشر له فيديو وهو يتلو القرآن، وبالتحديد آيات من سورة مريم، بينما كان يقوم بعمله وهو يمسح أرضية المسجد.
- صفحة "Muslim Daily" نشرت الفيديو على حساباتها بمنصات التواصل، وسرعان ما حظي بانتشار واسع، وأعجب المستخدمون بحفظه للقرآن وتلاوته العذبة.
- الصفحة ذكرت أن أحد المسؤولين –ربما صاحب المسجد- سمع بسراجي فعرض عليه وظيفة مؤذن، وأظهرت صور أخرى سراجي وهو ساجد، ولقطات وهو يرتدي الجلباب ويتلو القرآن.
From Mosque cleaner to Imam. A beautiful recitation of the Quran by Hafidh Shalawi Siraje from Uganda. May Allah bless him and reward him. pic.twitter.com/HQjt13l3EN— muslim daily (@BirdsOfJannah) November 21, 2019
"الأوقاف" توضح
- في تصريح خاص لموقع الجزيرة مباشر، نفت وزارة الأوقاف القطرية، تعيين سراجي كمؤذن أو إمام.
- الوزارة أكدت أن تعيين الأئمة له شروط خاصة ويخضع لاختبارات ومتابعات دقيقة حتى بالنسبة للمساجد الخاصة.
- رجعت الوزارة –في حال صحة الواقعة- أن يكون صاحب إحدى الزوايا الصغيرة داخل أحد المجمعات، ربما أراد مكافأة العامل فمنحه بشكل ودي وخاص حق الأذان وإمامة المصلين داخل زاويته الصغيرة، دون إجراء رسمي.
* لحظة سجوده— خالد جاسم (@khalidjassem74) November 23, 2019
* واسم الشركة اللي كان يعمل بها ( BRK )
* صورته بعد ان اصبح مؤذن ،، pic.twitter.com/FCwleb2PEg
نصيحة "سراجي"
- سراجي توجه بالنصيحة لمن تابعوه قائلًا "تذكروا الله، بغض النظر عن مكان وجودك، سواء كنت تعمل أم لا. يعتقد الناس أن الإسلام هو العرب فقط ولكنهم مخطئون. الإسلام هو لجميع البشر على هذه الأرض".
- سراجي: كثيرون يظنون أنني لست جيدًا في قراءة القرآن. هذا لأنني أسود، وعملي بسيط، ولكن في الواقع القرآن ليس فقط للغة العربية، ولكن لجميع البشر.
المصدر
الجزيرة مباشر
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