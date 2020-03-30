بصقت عليه.. شرطي أسترالي يقيّد فتاة محجبة ويطرحها أرضا (فيديو)

الضابط زعم بأن الفتاة بصقت على وجهه ما دفعه لطرحها أرضًا

ألقت قوات الأمن الأسترالية القبض على فتاة محجبة بزعم أنها بصقت في وجه شرطي بعدما استوقفها بسبب تخطي السرعة المحددة وتهم مرورية أخرى، في منطقة غريناكر بجنوب غرب سيدني.

وأظهر مقطع الفيديو المصور، تقييد الضابط للفتاة هانا أيوب (25 عامًا) وصياحه في وجهها، ما دفعها إلى البصق عليه، ليقوم بطرحها أرضًا بعد ذلك.

وأظهرت لقطات أخرى الفتاة وهي ملقاة على الأرض وتصرخ، كما شوهد أحد أفراد الأسرة وهو يصرخ على الشرطي، فهدده برذاذ الفلفل حتى تراجع.

وقال الشرطي إن الفتاة رفضت الخروج من سيارتها، مما أجبر الضباط على إخراجها من السيارة بالقوة.

وقالت الفتاة إنها كانت مسرعة، بسبب رغبتها في الذهاب لاختبار فحص فيروس كورونا المستجد، إلا أن المزيد من الشرطيين وصلوا إلى مكان الواقعة وألقوا القبض عليها.

وتواجه هانا تهم القيادة بتهور والاعتداء على ضابط شرطة أثناء تأدية واجبه، وتم الاستماع إلى قضيتها في المحكمة، السبت، لكنها لم تكن حاضرة لأنها كانت تخضع للعلاج في المستشفى.

وعلمت المحكمة أن هانا أخبرت الضابط أن شقيقها مصاب بالفيروس التاجي، وقالت محاميتها إن لديها مشاكل نفسية زادت مع حالة القلق المنتشرة بسبب كورونا.

وأضافت المحامية أنه لم يتم حتى الآن تأكيد إصابة هانا بكورونا كما لم يتم اختبار شقيقها للكشف عن الفيروس التاجي. ورغم عدم ظهور أي أعراض عليه، لكن تم إجراء اختبار كورونا للضابط كإجراء وقائي.

وأعلنت السلطات الأسترالية، الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 17، والإصابات إلى 4167 في عموم البلاد.