بسبب ملابسها "غير اللائقة".. منع سعودية من دخول متنزه(فيديو)
ونشرت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيه إنها في منشأة مذكور في قوانينها أنه يجب أن يكون اللباس لائقًا، وعلى الرغم من أن لباسها جيد كما وصفته إلا أنها مُنعت من الدخول.
وأوضحت الجلعود أنها اتصلت بالشرطة واشتكت لهم، لكن الشرطة أبلغتها أن هذا من حق صاحب المنشأة.
#حائل_الآن pic.twitter.com/5AXWnxjDMW— مشاعل الجلعود (@m80h93) July 28, 2020
من جهته، قال مالك المنشأة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه في "غرفة حائل"، فارس السلامة، عبر حسابه في "تويتر": "أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره".
احترم كل انسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره 🙏— فارس السلامه (@Faresalsalamah) July 28, 2020
وتفاعل نشطاء مع هذه الحادثة بإطلاقهم وسمي "فارس السلامه يمثلني"، و"صاحب المنشأة"، معبرين عن شكرهم لصاحب المكان، مؤكدين أن قراره يتماشى مع التعاليم الإسلامية.
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأصحاب— عبدالعزيز | (@aziz_hfc3) July 29, 2020
منتزة @LaVeraHail
بعدم قبولهم بدخول المدعوه صاحبة المقطع وهذا إن دل يدل على حفظهم للمبادىء الإسلامية في المقام الأول و تطبيق النظام في المقام الثاني وأحييهم لشجاعتهم وعدم خضوعهم للضغوطات الخارجية #فارس_السلامه_يمثلني
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🔴🔵فارس الســـــــلامة🔵🔴— بشير سلامه حائل (@BsheerSlamh) July 29, 2020
انت فارس الجولة
نعم حائل كلهامع تصرفك الرجولي
حائل لاتقبل من لا يلتزم بالآداب والذوق العام
🔴نامل من هيئة الترفيه ان تردع من يسنب ضد اي منطقةبالمملكة
هدفه التشويش على سياحتنا#حائل_الآن#فارس_السلامه_يمثلني#ادعموا_لافيرا_يا_اهل_حايل@Faresalsalamah pic.twitter.com/uZV8HF7Pbh
( الرجال مواقف) وفعلا هذان الفارسان أصحاب منتج لافيرا أسأل الله أن يجعل من اسمائهم حظ ونصيب اثبتو ان اهل حايل لهم ثقافه يجب على كل زائر أن يحترمها ويتقيد بها وهيا الالتزام بالدين في كل شي كل الاحترام والتقدير لكم. ولنا زياره لكم باذن الله #فارس_السلامه_يمثلني #مشاعل_الجلعود pic.twitter.com/uOEJQNPpQ2— وليد الشيبان الشمري (@waleedalshamree) July 29, 2020
#فارس_السلامه_يمثلني— الشمري (@a3003oc) July 29, 2020
طرد إمرأة غير محتشمة #مشاعل_الجلعود ومنعها من دخول ( حديقة لافيرا ).
هذا الفارس الشجاع @Faresalsalamah
يمثل كل انسان شريف في حائل وكافة مناطق السعودية. بيض الله وجهك يالتميمي انت وشريكك فارس الشمري. pic.twitter.com/GRlq6FzhpA
للمعلومية الرجل طبق النظام— عبدالعزيز النصيري (@A0500A50) July 29, 2020
وبيض الله وجهه كفو يافارس.
لائحة الذوق العام ماهي للرجال فقط حتى للنساء ....
#فارس_السلامه_يمثلني pic.twitter.com/Ff5Dybygs6
واعتبر آخرون أن صاحب المنشأة "متطرف فكريًا، ويرفض المختلف ويمارس سلطته بإقصائه"، وقالوا إنه ينتهك خصوصية الآخرين.
#صاحب_المنشاة متطرف فكرياً— مها عبدالله (@maha_thoughts) July 29, 2020
يرفض المختلف و يمارس سلطته بإقصائه
المضحك تداول أسمائهم و التغني بهم إحتفاءاً، و الله أنهم كالبهائم، أقصى طموحاتهم تقييد النساء
ستمارس جميع النساء المواطنة الكاملة مثلها مثل الرجل بإختيار مظهرها الخارجي و طبيعة عملها، و سيتلاشى التخلف رغماً عنه
#مشاعل_الجلعود #صاحب_المنشاة— DONYA MBS 🇸🇦 (@donya_alhmdan) July 29, 2020
لازم الوحدة تسافر عشان تعيش حياتها طبيعية بدون اذى و سب و شتم و اقتحام للخصوصية ، لازم تمشين على اهوائهم و معتقداتهم وليس دينهم ☝🏼 لأن ( الدين بنظرهم انك تلبسين عبايه بس عادي تقذفين غيرك☝🏼 !!!!! )