السعودية
الأربعاء 29 يوليو 2020 20:02

بسبب ملابسها "غير اللائقة".. منع سعودية من دخول متنزه(فيديو)

الناشطة السعودية مشاعل الجلعود
الناشطة السعودية مشاعل الجلعود
مواقع التواصل
تفاعل نشطاء مع مقطع فيديو لسعودية رفضت إحدى المنشآت دخولها بسبب لباسها، وقالوا إن هذا التصرف يعكس أخلاق أهل المنطقة والتزامهم بالآداب والذوق العام.

ونشرت الناشطة السعودية مشاعل الجلعود، مقطع فيديو عبر حسابها في "تويتر"، قالت فيه إنها في منشأة مذكور في قوانينها أنه يجب أن يكون اللباس لائقًا، وعلى الرغم من أن لباسها جيد كما وصفته إلا أنها مُنعت من الدخول.

وأوضحت الجلعود أنها اتصلت بالشرطة واشتكت لهم، لكن الشرطة أبلغتها أن هذا من حق صاحب المنشأة.

من جهته، قال مالك المنشأة، ورئيس لجنة السياحة والترفيه في "غرفة حائل"، فارس السلامة، عبر حسابه في "تويتر": "أحترم كل إنسان يحترم ثقافة وتقاليد كل بلد يزوره".

وتفاعل نشطاء مع هذه الحادثة بإطلاقهم وسمي "فارس السلامه يمثلني"، و"صاحب المنشأة"، معبرين عن شكرهم لصاحب المكان، مؤكدين أن قراره يتماشى مع التعاليم الإسلامية.

واعتبر آخرون أن صاحب المنشأة "متطرف فكريًا، ويرفض المختلف ويمارس سلطته بإقصائه"، وقالوا إنه ينتهك خصوصية الآخرين.

المصدر
الجزيرة مباشر
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا
Thumbnail
هل تصحح الثورة السودانية مسارها؟
Thumbnail
القضاء الفرنسي يرفض طلبا لترحيل صهر بن علي إلى تونس
Thumbnail
واشنطن تفرض عقوبات على الابن الأكبر لبشار الأسد
Thumbnail
بسبب "فيديوهات مثيرة".. السجن 3 سنوات لفتاة تيك توك جديدة في مصر

الأكثر قراءة

  1. بريطانيا تطلب 60 مليون جرعة من لقاح محتمل لفيروس كورونا
  2. القضاء الفرنسي يرفض طلبا لترحيل صهر بن علي إلى تونس
  3. واشنطن تفرض عقوبات على الابن الأكبر لبشار الأسد
  4. بسبب "فيديوهات مثيرة".. السجن 3 سنوات لفتاة تيك توك جديدة في مصر
  5. بعد مقتل مصريين في السعودية.. وزيرة الهجرة: "حادث فردي"