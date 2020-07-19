مصر
الأحد 19 يوليو 2020 11:42

بسبب مصاريف عائلية.. مصري يقتل أمه وزوجته و3 من بناته حرقا

صورة أرشيفية
أقدم مواطن مصري على إشعال النيران في والدته وزوجته وبناته الأربع بمدينة البداري في محافظة أسيوط جنوبي البلاد، مما أدى لوفاتهم جميعا عدا فتاة، وذلك بسبب خلافات على مصاريف الإعاشة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغا من أهالي قرية العقال البحري، بنشوب حريق بمنزل المواطن، نتج عنه احتراق الطابق الأول بالكامل، ووفاة 5 أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة الابنة الكبرى التي نقلت إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية، أن رب الأسرة وراء ارتكاب الواقعة، وأنه يعاني من اضطراب نفسي، دفعه لإشعال النيران في والدته وزوجته وبناته الأربع، وإغلاق باب الشقة عليهن بسبب خلافات أسرية على المصاريف.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من والدة مالك الشقة (70 عامًا)، وزوجته (41 عاما)، وبناته (10 و6 و3 أعوام)، وإصابته ابنته (17 عاما).

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي، ونقل المصابة للعلاج، وجارٍ ضبط المتهم للعرض على النيابة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفق بيان الشرطة.

المصدر
الجزيرة مباشر
وسائل إعلام مصرية

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لحظة انهيار برج مخالف في مصر ونجاة سائق الحفّار بأعجوبة
Thumbnail
"الميت الحي".. قصة مدرس مصري عاد من الموت بعد أشهر من الدفن (فيديو)
Thumbnail
تركيا تتولى قيادة قوات المهام المشتركة البحرية في خليج عدن.. هذه أهدافها
Thumbnail
الصين تعلن "وضع الحرب" في إقليم شينغيانغ لمواجهة كورونا
Thumbnail
فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بعقوبات على انتهاك حظر نقل السلاح إلى ليبيا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظة انهيار برج مخالف في مصر ونجاة سائق الحفّار بأعجوبة
  2. بسبب مصاريف عائلية.. مصري يقتل أمه وزوجته و3 من بناته حرقا
  3. "الميت الحي".. قصة مدرس مصري عاد من الموت بعد أشهر من الدفن (فيديو)
  4. تركيا تتولى قيادة قوات المهام المشتركة البحرية في خليج عدن.. هذه أهدافها
  5. الصين تعلن "وضع الحرب" في إقليم شينغيانغ لمواجهة كورونا