الأحد 24 نوفمبر 2019 21:02
بسبب مرض حماته.. رئيس وزراء كمبوديا يتغيب عن "قمة آسيان"
ألغى رئيس وزراء كمبوديا مشاركته في قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ودول آسيان بسبب مرض حماته المفاجئ، وفقا لتقارير إخبارية.
التفاصيل
- أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية الأحد إلغاء اجتماع كان مقررًا بين رئيسي كوريا الجنوبية مون جاي إن، ورئيس وزراء كمبوديا هون سين، بسبب غياب الأخير عن القمة الخاصة بين سيول ودول آسيان.
- وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: كان من المقرر أن يعقد الاجتماع بين الزعيمين يوم الإثنين، لكن هون سين أبلغ بتعرض حماته لوعكة صحية تجعل من الصعب حضوره القمة الخاصة.
- وفقا لوسائل إعلام كمبودية، فإن هون سين قال بعد ظهر السبت، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حماته تم نقلها إلى المستشفى وتعاني من حالة صحية خطيرة.
- قال هون سين "أعتذر للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، وقادة دول الآسيان بمن فيهم رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-أوتشا، بسبب غيابي عن القمة الخاصة".
- تشهد مدينة بوسان الكورية الجنوبية، يومي الإثنين والثلاثاء، قمة خاصة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول (آسيان)، التي تضم 10 دول من جنوب شرق آسيا.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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