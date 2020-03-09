فيروس كورونا
الاثنين 9 مارس 2020 14:13

بسبب كورونا.. سخرية وتنمر على مواطن آسيوي في أحد شوارع القاهرة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر سخرية عدد من راكبي السيارات من شخص ذي ملامح آسيوية في العاصمة المصرية القاهرة.

ويظهر الفيديو فشل محاولات السائح الآسيوي إيقاف سيارة أجرة بسبب تحريض مصوري المقطع لسائقي سيارات الأجرة ضده، وتخويفهم من احتمال حمله فيروس كورونا.

ولاقى الفيديو استهجانا واسعا، ووصفه مغردون بأنه "عديم الإنسانية" بسبب سخرية مصور الفيديو، ودفعه لسائق سيارة الأجرة التي تقل الآسيوي للتخلي عنه، ووصفه بـ"كورونا".

 

وحذف الفيديو لاحقا من مصدره إلا أن آخرون وثقوا الحساب الناشر، ودعوا لمحاسبته وعقابه، مؤكدين أن ما حدث جريمة.

وتعجب آخرون من عدم مساعدة شرطي مرور للسائح رغم وجوده على مقربه من الحدث، ومشاركته البقية الضحك والاستهزاء به.

 

 

 

 

المصدر
مواقع التواصل الاجتماعي
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