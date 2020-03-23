فيروس كورونا
الاثنين 23 مارس 2020 17:59

بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران في مطار القاهرة الدولي
رويترز - أرشيفية
قالت الكويت الإثنين إنه سيجري تسيير رحلة يومية لمدة أسبوع إلى مصر، بدءا من الأربعاء، لإجلاء المقيمين الراغبين في المغادرة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن إدارة الطيران المدني الكويتية أن هذه الرحلات تأتي بناء على طلب السلطات المصرية وستكون للمقيمين الراغبين في المغادرة إلى مصر في ظل حظر الطيران المفروض في الكويت ومصر جراء كورونا.

وقالت الكويت إن الرحلات ستكون على متن شركة مصر للطيران وستقلع يوميا في الساعة الرابعة عصرا لمدة أسبوع بدء من الأربعاء حتى يوم 30 من مارس/آذار الجاري.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالة الأنباء الكويتية
كلمات مفتاحية
فيروس كورونا
مصر
الكويت

اقرأ أيضا

Thumbnail
ما لا تعرفه عن وفاة لواءين في الجيش المصري بسبب كورونا
Thumbnail
طبيب تركي يكشف عن 3 طرق للقضاء على "كورونا"
Thumbnail
أطباء مصر يشتكون قلة المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا
Thumbnail
لحظة بلحظة: أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم 23 من مارس/آذار
Thumbnail
شاهد: فيديو للسيسي بصحبة لواء الجيش المتوفى بسبب كورونا

الأكثر قراءة

  1. ما لا تعرفه عن وفاة لواءين في الجيش المصري بسبب كورونا
  2. طبيب تركي يكشف عن 3 طرق للقضاء على "كورونا"
  3. أطباء مصر يشتكون قلة المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا
  4. لحظة بلحظة: أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم 23 من مارس/آذار
  5. بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين