بسبب كورونا.. إيطاليون في مصر والصومال يرفضون العودة لبلدهم

شوارع إيطاليا ومعالمها السياحية في حالة شلل تام بعد حظر التجول المفروض في البلاد

كشف وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، عن أن مجموعة من السياح الإيطالين طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكد الوزير في مداخلة مع إحدى الفضائيات، أن نسبة الإشغال وصلت 70% في بعض الفنادق.

وفي سياق مشابه، قالت صفحة "الصومال" عبر تويتر، إن الحكومة الصومالية جددت تأشيرات سبعة مواطنين إيطاليين رفضوا العودة إلى ديارهم بسبب تفشي وباء كورونا وفضلوا البقاء بالبلاد، وتابعت "كان رد الحكومة إنساني كالعادة".

واستحسن مغردون هذه الخطوة معتبرين إياها عملًا إنسانيًا يعبر عن كرم الصومال وأهله في استقبال الزائرين، من حيثما أتوا ومهما كانت ظروفهم. وتهكم آخرون على تبدل الأحوال بعدما كانت الصومال مصدرة للاجئين صارت مستقبلة لهم.

#الصومال تجدد تأشيرات لسبع مواطنين طليان وتمنحهم حق الإقامة بعد أن طلبوا من الحكومة الصومالية عدم ترحيلهم بحجة تفشي #كورونا في بلادهم وكان رد الحكومة إنساني كالعادة🇸🇴#COVID19 pic.twitter.com/f9ijGkU3zM — الصومال ☆ (@Somal26) March 15, 2020

وقالت صفحة الصومال بالعربية عبر تويتر إن "الحكومة الصومالية جددت الفيزا لسبع مواطنين إيطاليين مقيمين في العاصمة مقديشو ووضعتهم في حجر صحي بعد أن طلبوا عدم ترحيلهم لبلدهم إيطاليا لتفشي وباء الكورونا".

*سبع مواطنيين إيطاليين — الصومال بالعربية (@So_Arabic) March 16, 2020

وكانت صفحة الصومال قد ذكرت في تغريدة سابقة "إن الحكومة الصومالية تدخلت وتم إيقاف ترحيل المواطنين الإيطاليين ومنحهم تأشيرات جديدة بعد أن تأكدت الحكومة الصومالية من صحتهم وإقامتهم في البلد قبل وصول الفيروس لإيطاليا".

تعديل: تدخلت الحكومة الصومالية وتم إيقاف ترحيلهم ومنحهم تأشيرات جديدة بعد أن تأكدت الحكومة الصومالية من صحتهم وإقامتهم في البلد قبل وصول الفيروس لإيطاليا🇮🇹🇸🇴



نعتذر عن إستباق الأحداث🌹 — الصومال ☆ (@Somal26) March 15, 2020

وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت إيطاليا بؤرة الانتشار الجديدة لفيروس كورونا في أوربا بعد انحسار الوباء في الصين، حيث بلغ عدد المصابين بإيطاليا الثلاثاء قرابة الـ28 ألف حالة وارتفعت الوفيات إلى 853، وسجلت 349 حالة وفاة جديدة في غضون 24 ساعة.

كما ترددت الأنباء بشأن تطبيق إجراءات استثنائية في إيطاليا بسبب احتمالية وشيكة لعجز المستشفيات ووحدات الرعاية المركزة، فربما يختار الأطباء بإيطاليا من سيعالجون من المرضى ومن سيترك دون علاج وفقًا للسن والحالة الصحية لكل مريض.

سبحان الله في السابق كنا أغنياء نتصدق على البعيد وبعدها اصابنا بلاء الحرب والجوع والان الحمدلله وطني استقبل لاجئيين واليوم نجدد التاشيره لطليان وجدوا الأمان في وطننا ونعود كما كنا في السابق أغنياء ان شاء الله . — صوماليه قبيليه (@TS9Ea4xwdUTm5nn) March 16, 2020 تصرف صحيح وانساني والحمدلله البلد عندنا بخير وخالي من الكرونا اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين ..💙💙 — ابو عمار الصومالي @💙✌ (@y_bb49) March 15, 2020

موقف أخلاقي .. صومالي أنساني إسلامي. — أبوأحمد (@hAbuahmad20) March 16, 2020

الغنى غنى الخلق .و هو ما لديكم رغم أن جميع الدول أدارت ظهرها لكم في يوم من الأيام. فالله معكم نعم المولى و نعم النصير.

أحسنتم 👍👍👍 — Adil MAZID (@AdilMAZID) March 16, 2020

بورك فيكم .. هذا موقف إنساني جميل من الصومال الشقيق — عبدالمجيد الذرفي (@althrefi) March 15, 2020

سبحان الله..

نصر من الله وفتح قريب.

عادت ديارنا العربية والاسلامية لمكانها الطبيعي الدرع الحامي للبشرية على اختلاف اديانهم. — فيصل الفليح (@fiysalalshmery) March 16, 2020

الصومال بلد غني زراعي سياحي بترولي موقع تجاري أهله كرماء شهماء

بلد مزقته الحروب الأهليه

الآن بدأ النهوض حماه الله من كل مكروه — suliman alharbi (@sr5577) March 16, 2020

لو كانوا صومالين في أيطاليا كانوا رجعوهم او سجنوهم لكن نقول ان هذا من انسانيتكم — مدام نفيخة (@awrkeeda) March 16, 2020