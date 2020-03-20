فيروس كورونا
الجمعة 20 مارس 2020 12:07

بسبب كورونا.. أعضاء الحكومة المغربية يتركون مسافة الأمان ويمتنعون عن المصافحة

أعضاء الحكومة المغربية يتركون مسافة الأمان خلال اجتماعهم
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التزم أعضاء الحكومة المغربية في اجتماعهم الأخير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيث امتنعوا عن المصافحة وتركوا مسافة الأمان خلال الجلوس.

وكتب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على حسابه في تويتر قائلا "ينعقد في هذه الأثناء الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، في احترام تام للإجراءات الاحترازية المعتمدة والوقائية من فيروس كورونا".
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت نهاية الأسبوع الماضي إصابة وزير النقل عبد القادر أعمارة بفيروس كورونا بعد عودته من أوربا.
وفي وقت لاحق، أعلنت الحكومة في بيان أن جميع الوزراء خضعوا للفحص الطبي وثبت عدم إصابتهم بالفيروس.

طوارئ صحية

من ناحية أخرى، أعلن المغرب حالة طوارئ صحية وفرض قيود على الحركة في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقالت الوزارة إن" الطوارئ الصحية لا تعني وقف الاقتصاد" مشيرة إلى أنه سيُسمح باستمرار العمل في البنوك ومحطات التزود بالوقود والقطاعات المهمة الأخرى.
ورصدت المملكة المغربية 63 حالة إصابة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة بسببه، وأُصيب معظم المرضى بالعدوى في الخارج لكن المرض بدأ الآن في الانتشار بين الناس في مدن مغربية.

المصدر
الجزيرة مباشر
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