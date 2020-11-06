لبنان
الجمعة 6 نوفمبر 2020 16:31

بسبب عجزه عن توفير علاج لابنته.. سوري يحرق نفسه أمام مفوضية شؤون اللاجئين (فيديو)

أضرم اللاجئ السوري النار في نفسه قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى
أضرم اللاجئ السوري النار في نفسه قبل أن يتم إنقاذه ونقله إلى المستشفى
مواقع التواصل
أضرم لاجئ سوري النار بنفسه الخميس أمام مقر مفوضية شؤون اللاجئين في بيروت، قبل أن يتم إنقاذه ونقله الى مستشفى لتلقي العلاج، وفق ما أكد متحدث باسم المنظمة لوكالة فرانس برس.

وقالت المفوضية في بريد إلكتروني "في حادثة مأساوية هذا الصباح، أضرم لاجئ سوري النار في نفسه قرب مركز استقبال للمفوضية في بيروت". 

وأوضحت أنّ رجال الأمن في المفوضية عملوا على إنقاذه قبل أن ينقله أفراد الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شخصاً وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز الاستقبال التابع للمفوضية في منطقة "بئر حسن" بالعاصمة بيروت. 

ولم تحدّد المفوضية الأسباب التي دفعت اللاجئ  إلى إضرام النار في نفسه، إلا أن مصدراً أمنياً قال لفرانس برس إن الرجل البالغ من العمر 58 عاماً حاول قتل نفسه لعدم قدرته على توفير الرعاية الطبية لطفلته المصابة بمرض عضال.

ويقدّر لبنان وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيه، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية شؤون اللاجئين. 

ويعيش هؤلاء في ظروف إنسانية صعبة، فاقمتها الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من عام، ثم تفشي فيروس كورونا المستجد وأخيراً انفجار المرفأ المروّع.

وبات أكثر من نصف سكان لبنان يعيشون تحت خط الفقر مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم أو مصادر دخلهم على وقع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتراجع قدرتهم الشرائية مع تدهور سعر صرف الليرة.

ولم يبق اللاجئون والفئات المهمّشة بمنأى عن تداعيات الأزمة، وحاول العشرات منهم خلال الأشهر الأخيرة الهروب بطريقة غير شرعية عبر البحر داخل قوارب غير مجهزة باتجاه قبرص.

المصدر
الفرنسية
مواقع التواصل

اقرأ أيضا

Thumbnail
جورجيا الأمريكية: احتمال إعادة فرز الأصوات بسبب الهامش الضئيل بين ترمب وبايدن
Thumbnail
تركيا: سنتعامل مع أي رئيس أمريكي قادم
Thumbnail
بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا
Thumbnail
المصدر مازال لغزا كبيرا.. اكتشاف انفجار غامض في درب التبانة
Thumbnail
الانتخابات الأمريكية.. بايدن يتقدم على ترمب في ولايتين حاسمتين ويقترب من البيت الأبيض

الأكثر قراءة

  1. عشرات الآلاف من النازحين يبدأون العودة للداخل السوري
  2. حماس تفرج عن سجناء فتحاويين في إطار المصالحة
  3. قطر: إعادة الثقة بين دول الخليج تتطلب وقتا طويلا
  4. فرنسا تعزز أمن وسائل النقل العام بعد انفجار روسيا
  5. شاهد: لاعب يكسر ساقه أثناء محاولته استخلاص الكرة