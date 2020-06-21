بسبب خلاف على ركن سيارة.. سعودي يقتل شابا مصريا في جدة
وأعلنت الجالية المصرية في السعودية، ووسائل إعلام مصرية، وفاة الشاب أحمد سعيد الطاهر، ابن محافظة الشرقية، بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين المواطن السعودي لخلاف على اصطفاف سيارة أحمد قرب بيت السعودي.
وتفاجأ الحاضرون أثناء نشوب الخلاف، بالمواطن السعودي، وهو يخرج مسدسه ويطلق النار على رأس أحمد فيرديه قتيلًا على الفور، وسط ذهول وصدمة الجميع.
وألقت قوات الأمن في جدة القبض على السعودي المتهم، بينما تم نقل جثمان الشاب المصري إلى مستشفى جدة، وتحرير محضر بالواقعة، بينما تتابع القنصلية المصرية ووزارة الهجرة المصرية، التحقيقات.
وكان أحمد (27 عامًا) وهو من قرية الشبورة في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية شمالي مصر، يعمل ويقيم في مدينة جدة، وأثار حادث مقتله، الجمعة، غضبًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
🚨 هام🚨— Amr Khalifa (@Cairo67Unedited) June 19, 2020
اليوم فى السعودية:
مقتل شاب مصرى يدعى أحمد، من محافظة الشرقية، حديث التخرج، من قبل شاب سعودى فر من مكان الحادث.
هذا و قد نشب الشجار بين الشابين على مكان ركن عربة.
و هناك أنباء متضاربة عن ما تفعله القنصلية المصرية لمد يد المساعدة للأسرة. pic.twitter.com/URA0hzqyQt
وعبر ناشطون مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، عن غضبهم من هذه الجريمة "البشعة"، وذلك من خلال وسمي (#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع) و(#سعودي_يقتل_مصري_بجده)، وطالبوا السلطات السعودية بمحاسبة القاتل.
كما هاجم الناشطون وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام، بسبب عدم تجرّئها على التعليق على هذه الجريمة، خوفًا من وقف الدعم المادي السعودي للنظام الحالي، وفق المغردين.
نناشد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء المصري ووزير الخارجية المصري وجميع أجهزة الدوله المعنية بالتدخل للقصاص من السعودى قاتل صديقى واكتر من الاخ المصري احمد سعيد الطاهر— Rafik Asy↗️ (@AsyRafik) June 19, 2020
ونقول الي متي يتم الاستهانة بالشعب المصري وابناؤه
متى ينتهي هذا المسلسل من الاستخفاف والاستهانة pic.twitter.com/csC3I6uPAG
حسبي الله ونعم الوكيل في كل قاتل أو حرض على القتل إبن صديقى المحترم احمد سعيد الطاهر في زمة الله قتل من سعودي مجرم إطلاق النار عليه غدر ربنا يصبر اهله ويعظم الله اجرهم pic.twitter.com/EBqULsblTv— الاسكوبلى (@nWO2aYqZlNTZqMf) June 20, 2020
فقدت الجاليه المصريه بالسعوديه اليوم شاب من أعز الشباب وأحسنهم خلقا المغفور له باذن الله أحمد سعيد الطاهر وذلك بمدينه جده حيث قام احد الشباب باطلاق النار عليه علي أثر خلاف علي أحقيه وقوف سيارته اللهم الهمنا الصبر والسلوان واكتب للفقيد الرحمه والمغفرة. pic.twitter.com/6UHsinyB0t— Ehab Ouf (@princeofegypt64) June 19, 2020
منذ قليل في #جدة..— SALAH GBADA (@GbadaSalah) June 19, 2020
مواطن سعودي يقتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر بالرصاص الحي بسبب بركنج السيارة أمام منزله!!!!!
أحمد حاليا موجود في مشرحة مستشفى عرفان بـ #جدة!!
هكذا صار المصريين يعاملون في بلاد #الرز القتل والسحل.... هذه الأيامكنت ترفع في صوتك وتتوعد الليبيين....أتحداك تتكلم.
إلى القاتل السعودى الأحمق القاتل ماذا جنيت بعد ماقتلت شاب فى عز شبابة قتلتة بدم بارد قتلتة بحقد وكراهية قتلت شاب فى منتهى الرجولة والشهامة وهو الشاب المغترب أحمد سعيد محمد الطاهر إبن قرية الشباروة مركز ابوحماد شرقية اقولك ياأحمق قتلتة بسبب تافه لأنك إنسان تافة لاتستحق الحياة— rabiea (@rabiea49568613) June 20, 2020
بسبب ركنه سيارته بالقرب من بيته— عســـل اســــــــــــــــود (@officialmasry1) June 20, 2020
سعودي يقتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر ..
يا تري الأعلام و الحكومة هيتكلموا علي الشاب ده ويرجعوا حقه ولا هيصهينوا عشان في السعودية مش في ليبيا! !
ياتري لو أحمد اتقتل في قطر ولا تركيا الحكومة المصرية والإعلام هيكون ايه رد فعلهم؟— أحمد ⚔️ (@Ah_B_Sa) June 20, 2020
لحد امتي هيفضل دمنا رخيص
إيطاليا لحد الان راعبة السيسي بسبب مقتل روجيني في مصر وبيبوس أيديهم علشان يقفلوا القضية لكن الشعب الغلبان ده مالوش حد يجيب حقه#حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع#سعودي_يقتل_مصري_بجده
انا لله وانا اليه راجعون 🤲#مقتل_مصري {{ أحمد سعيد الطاهر }} بالرصاص الحي بسبب موقف السيارة أمام منزله في جده السعودية أحمد الآن موجود في مشرحة #مستشفى_عرفان بـ جدة.— محمد بن سعيد (@Mohamed51878254) June 19, 2020
الله يرحمه ويدخله فسيح جناته
اللهم صبر أبويه علي فراقه pic.twitter.com/h4GEWWjIpo
مقتل شاب مصري اسمه احمد الطاهر في السعوديه بالرصاص من قبل سعودي بسبب موقف سياره بمدينة جدة.— سالم ٢ (@salemm202) June 19, 2020
ابي اسمع صوت ام بدوي اللي تقول دم المصري خط احمر موجهه كلامها للكويت!! pic.twitter.com/QTXzMERiKg
شاب متغرب علشان يبني مستقبل لنفسه ويساعد أسرته يرجع ليهم مقتول بسبب ركنة عربية ،حقه لازم يرجع واللي قتله يطبق عليه القصاص في ميدان عام #حق_احمد_سعيد_لازم_يرجع pic.twitter.com/BQya5IxJvf— osama bauomy (@osama_By47) June 20, 2020
منذ قليل في جدة— مصري حر (@t2RLtoEfRlAjFDQ) June 19, 2020
مواطن سعودي يقتل الشاب المصري أحمد سعيد الطاهر بالرصاص الحي بسبب بركنج السيارة أمام منزله
أحمد حاليا موجود في مشرحة مستشفى عرفان بـجدة
هكذا اصبح المصريين يعاملون في بلاد الرز القتل والسحل pic.twitter.com/xWOMgMHMvU
شاب مصري في جدة اسمه أحمد سعيد الطاهر توفى بعد ما اتضرب عليه نار النهاردة من شاب سعودي عشان ركنة عربية!— الْمِسْيري (@TheWills_) June 19, 2020
لا حول ولا قوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/sckVcrJdrn
بسبب ركنة عربية.. سعودي يطلق الرصاص على شاب مصري فى جدة— 🌹 EBN NAS 🌹 (@HassanTalaat17) June 20, 2020
لقي شاب مصري مصرعه، بجدة، إثر إطلاق الرصاص عليه من شاب سعودي، جراء خلاف على ركن سيارة، مما أدى إلى وفاته في الحال.
أحمد سعيد الطاهر، أحد أبناء محافظة الشرقية، pic.twitter.com/X9E6JHoyZx
وفاة احمد السعيد شاب مصري وصل جده من شهر تقريبا للعمل— Bilal 🇪🇬 (@civil_engr2020) June 19, 2020
تشاجر مع شاب سعودي على ركنة سيارة
الشاب السعودي طلع مسده وقتله. #مصر_العفيه_مع_السيسي pic.twitter.com/VQO1hp5h5O