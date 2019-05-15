الأربعاء 15 مايو 2019 17:39
بسبب تهديدات.. إجراءات طارئة لأمريكا وألمانيا وهولندا في العراق
قالت وكالة الأنباء الهولندية، الأربعاء، إن الحكومة علقت عمل بعثتها في العراق التي تقدم المساعدة للسلطات المحلية بسبب تهديد أمني.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الأربعاء، إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
هولندا
- الحكومة الهولندية علقت عمل بعثتها في العراق بسبب تهديد أمني.
- تساعد قوات هولندية عسكرية في تدريب القوات العراقية في أربيل بشمال العراق بالتعاون مع قوات أجنبية أخرى.
- لم يذكر تقرير الوكالة تفاصيل عن طبيعة التهديد.
ألمانيا
- متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قال إن بلاده ستعلق عمليات التدريب العسكري في العراق بسبب تصاعد التوتر في المنطقة.
- المتحدث أضاف أنه ليس لدى ألمانيا مؤشرات على هجمات محتملة بدعم من إيران مضيفا أن برامج التدريب قد تستأنف خلال الأيام المقبلة.
- كان موقع مجلة فوكوس الإلكتروني كان قد قال إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الدول الشريكة التي تحارب تنظيم الدولة في المنطقة.
- متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية قال إن القوات المسلحة الألمانية لديها 160 جنديا يشاركون في عمليات تدريب في العراق.
- المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية قالت، الأربعاء، إن بلادها ستبقي على عدد الموظفين بسفارتها وقنصليتها في العراق ثابتا في الوقت الحالي.
- المتحدثة ذكرت أن سفارة بلادها في بغداد تعمل وبكامل موظفيها.
الولايات المتحدة
- السفارة الأمريكية لدى العراق قالت، الأربعاء، إنها تعرضت إلى تهديدات متزايدة دفعت وزارة الخارجية إلى دعوة الموظفين "غير الضروريين" في بغداد وأربيل، لمغادرة البلاد.
- السفارة أوضحت في بيان أنه "بالنظر إلى سلسلة التهديدات المتزايدة التي أطلعنا الحكومة العراقية عليها خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي في 7 مايو (أيار) الجاري ومن خلال اتصالات لاحقة، قرر وزير الخارجية شمول بعثة العراق بمغادرة الموظفين غير الضروريين من السفارة في بغداد والقنصلية في أربيل".
- البيان أضاف : نقوم بمراجعة وتقييم سلامة وأمن وعمليات منشآتنا حول العالم وبشكل منتظم.
- البيان تابع: كما قررنا أن الأمر بالمغادرة الملزمة يعد مناسبا في ضوء الظروف الأمنية الحالية.
- بيان السفارة : "نثق في عزم الأجهزة الأمنية العراقية على حمايتنا، لكن يبقى هذا التهديد خطيرا ونود التخفيف من خطر التعرض للأذى".
- في وقت سابق الأربعاء، طلبت الولايات المتحدة، من موظفيها الحكوميين غير الضروريين، العاملين بسفارتها لدى بغداد وقنصليتها في أربيل، مغادرة العراق فورا.
- الأحد، حذّرت سفارة واشنطن لدى بغداد، مواطنيها من ارتفاع حدة التوتر، وطلبت من الأمريكيين عدم السفر إلى العراق، فيما دعت مواطنيها هناك إلى اليقظة.
خلفيات:
- تصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران في وقت سابق هذا الشهر بعد أن كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوط العقوبات بإلغاء إعفاءات كانت تسمح لبعض الدول بشراء النفط الإيراني.
- الثلاثاء، قال الكابتن بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان "بعثة بلادنا في حالة تأهب قصوى الآن، ونواصل المراقبة عن كثب لأي تهديد حقيقي أو محتمل وشيك للقوات الأمريكية في العراق".
- أشار مراقبون إلى وجود تهديدات متزايدة من جانب القوى المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق وسوريا.
- واشنطن قالت الأسبوع الماضي إنها سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.
- هناك حاليا 5200 جندي أمريكي تقريبا في العراق بعد أن كان عددهم قد بلغ ذروته عند 170 ألفا في السنوات التي أعقبت الغزو.
المصدر
وكالات
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