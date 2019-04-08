بسبب انتخابات الكنيست.. طوق أمني على الضفة المحتلة وغزة

"مكان": تتواصل في قواعد جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم عملية التصويت التي انطلقت أمس، حيث افتتحت 640 مركز اقتراع في مختلف القيادات والأذرع.

المتنافس الذي يحصل على أعلى نسبه أصوات، يتم تكليفه من "رئيس الدولة" بتشكيل الحكومة خلال شهر من موعد التكليف، وفي حال عدم مقدرته على تشكيل حكومة مستقله من حزبه، فيلجأ الى تشكيل ائتلاف حكومي من الأحزاب الأخرى، بحيث يجب أن يكون إجمالي عدد المشاركين في الإئتلاف، أكثر من نصف أعضاء الكنيست، بمعني أكثر من 60 زائد واحد.