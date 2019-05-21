كرة قدم
الثلاثاء 21 مايو 2019 12:43

بسبب "المحتال": مارادونا يغضب ويدعو لمقاطعة فيلم عن حياته

مارادونا بالمكسيك ولم يحضر تدشين فيلم عن مسيرة حياته في مهرجان كان
رويترز
تعامل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني النجم دييغو مارادونا بسخرية مع فيلم جديد عن حياته وطالب بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.
ما الذي أغضب مارادونا؟
  • في ملصق ترويج الفيلم الوثائقي الممتد لساعتين عن النجم الأرجنتيني المثير للجدل كُتب "دييغو مارادونا: المتمرد والبطل والمحتال والرب" لكن اللاعب السابق الفائز بكأس العالم أبدى غضبه من كلمة "المحتال".
  • مارادونا قال في مقابلة تلفزيونية "لعبت كرة القدم وحصلت على المال من الركض خلف الكرة ولم أكن السبب في الاحتيال على أي شخص".
  •  أضاف بالغضب نفسه "إذا وضعوا ذلك لجذب الناس للحضور ومشاهدة الفيلم فإني أعتقد أنهم سلكوا الطريق الخطأ.. لا أحب هذا العنوان وإذا لم أحب العنوان فإني لن أذهب إلى الفيلم.. لا تذهبوا وتشاهدوه".
  • غاب مارادونا، الذي يعمل كمدرب في المكسيك، عن العرض الأول للفيلم في (مهرجان كان) يوم الأحد.. ومن المقرر عرض الفيلم للجمهور في 14 يونيو/ حزيران المقبل.
مخرج الفيلم:
مهرجان كان ولقطات من الفيلم الذي أغضب النجم الأرجنتيني مارادونا
  • كان "آصف كاباديا" مخرج الفيلم قال في وقت سابق إن مارادونا لم يشاهد الفيلم، معلنا عن وجود الكثير من الصور التي لم يشاهدها هو عن نفسه وعن عائلته وعن أطفاله.
  • كاباديا، أعرب عن اعتقاده بأن الأمر سيكون مفعما بالمشاعر بالنسبة له" واعترف أنه سيكون مهتما بمعرفة رد فعل النجم الأرجنتيني.
المصدر
رويترز
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