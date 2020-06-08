الصراع في سوريا
الاثنين 8 يونيو 2020 22:16

بسبب الفقر والجوع.. نازح سوري يعرض طفله للبيع (فيديو)

الطفل السوري داود عرضه والده للبيع بسبب الفقر المدقع
الطفل السوري داود عرضه والده للبيع بسبب الفقر المدقع
مواقع التواصل الاجتماعي
نشر الناشط السوري أحمد المصطفى، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك"، مقطع فيديو يحكي فيه قصة شاب سوري نازح عرض طفله للبيع مقابل مبلغ مادي بسبب شدة الفقر، والجوع هو وعائلته.

ونشر المصطفى مقطعًا مصورًا يشير فيه إلى وصوله إلى الطفل ومنزل عائلته.

وأشار إلى أن الأب السوري ينحدر من ريف معرة النعمان، وتتألف عائلته من ثلاثة أطفال وهو وزوجته.

ونقل الناشط عن الوالد قوله إنه لجأ إلى ذلك بسبب عدم قدرته على إطعام أولاده حتى الخبز.

وتداولت مجموعات على واتساب ومراصد المعارضة السورية صورة للطفل مرفقة بعبارة للبيع كتب عليها: "هالطفل البريء للبيع اللي بدو يشتري يتواصل عالخاص ورجاءً الموضوع مو متحمل مسخرة ولا تواصل معي عالفاضي. بدي أبيع ليعيش تالي إخوته العمر 8 أشهر موجود في معرة مصرين في ريف إدلب شمالي سوريا".

صورة الإعلان الذي نشره الأب على مواقع التواصل الاجتماعي
المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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