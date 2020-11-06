تركيا وفرنسا
الجمعة 6 نوفمبر 2020 23:08

بسبب الخلافات بين باريس وأنقرة.. منتخب فرنسا ينسحب من بطولة أوربا في تركيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يمين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
غيتي-أرشيف
أعلن المنتخب الفرنسي للجمباز في بيان الجمعة انسحابه من بطولة أوربا المقررة في تركيا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بسبب "التوترات جيوسياسية حالية بين فرنسا وتركيا".

وقال رئيس الاتحاد الفرنسي للجمباز جيمس بلاتو في البيان إنه "بقدر ما إننا لسنا في وضع يمكننا من ضمان سلامة الوفد الفرنسي بشكل كامل، بدا لنا أكثر مسؤولية الانسحاب" من البطولة المرتقبة من 9 إلى 20 ديسمبر/ كانون الأول في مرسين بجنوب تركيا.

وقال مدرب المنتخب كيفن روبو في البيان نفسه "كنا على علم بهذه التوترات التي أضيفت إلى الأزمة الصحية، لكننا توقعنا من وزارة الخارجية والوزارة المكلفة بالرياضة، عناصر موضوعية تسمح لنا بالتراجع عن قرارنا بشكل نهائي".

وتشهد العلاقة بين باريس وأنقرة توترا بسبب خلافات بشأن سوريا وليبيا وشرق المتوسط.

وازداد التوتر منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، عندما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية، متهما نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه يعاني من "رهاب الإسلام" بسبب دفاعه عن نشر رسوم مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

واتهم أردوغان ماكرون بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام وشكك في "صحته العقلية".

وسيكون لهذا القرار الصادر عن الاتحاد الفرنسي للجمباز عواقب على الرياضيين فيما يتعلق بأولمبياد طوكيو المؤجل حتى صيف العام 2021.

وأشار روبو إلى أن "البطولات الأوربية كانت مرحلة تم تحديدها كخطوة أولى في التحضير للألعاب الأولمبية، وإلغاؤها يعطل جدول التحضير، ويجب أن نفكر على وجه السرعة في تحضير حدث مهم لمنتخباتنا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول".

وسبق أن أعلنت روسيا وسويسرا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وإسبانيا التغيب عن البطولة في تركيا، لأسباب تتعلق بالوضع الصحي فقط والمخاوف الناجمة عن تفشي فيروس "كوفيد-19".

المصدر
الفرنسية

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