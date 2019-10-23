الصراع في اليمن
الأربعاء 23 أكتوبر 2019 18:25

بسبب الحرب.. وفاة طفل تحت سن الخامسة كل 12 دقيقة في اليمن

صبي يمني يقف إلى جانب سيارة محترقة جراء القصف في اليمن
غيتي
أودت غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي، بحياة 5 مدنيين بينهم أطفال، في محافظة صعدة شمالي اليمن، وقالت الأمم المتحدة إن طفلًا تحت سن الخامسة، يموت كل 12 دقيقة في اليمن.

من ناحية أخرى، كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن مصرع ستة جنود سعوديين إثر مواجهات مع جماعة الحوثيين في منطقة الحد الجنوبي بالمملكة.

ضحايا مدنيون
  • مصادر طبية يمنية قالت إن خمسة مدنيين بينهم طفلان، قضوا بقصف للتحالف على سيارة مدنية تقل عائلة في مديرية كتاف، ما أدى لتفحم جميع ركابها.
  • أخيم شتاينر، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قال إن طفلًا تحت سن الخامسة، يموت كل 12 دقيقة بسبب الحرب في اليمن.
  • شتاينر، قال إن تلك الحوادث معظمها نتيجة نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية والأدوية بسبب النزاع.
  • كانت منظمة "أوكسفام" للإغاثة الدولية، قد أكدت أن 15 مليون يمني، يعانون من انقطاع حاد لإمدادات المياه، ما يعرضهم لخطر الإصابة بأمراض قاتلة.
تطورات ميدانية
  • اللواء في الجيش اليمني، عبد الكريم السدعي، قال إن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في صعدة، وقتلت عددًا منهم وكبدتهم خسائر مادية.
  • السدعي: الجيش اليمني استعاد السيطرة على مشارف مركز مديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
  • السدعي: عمليات الجيش الوطني اليمني، تجري بدعم جوي ومدفعي من التحالف الذي تقوده السعودية.
  • في محافظة عدن جنوبي اليمن، أصيب اثنان من الميليشيات الانفصالية المدعومة إماراتيًا، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى دورياتها.
خلفيات
  • منظمة الأمم المتحدة للطفولة، قالت في بيان، الأحد، إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
  • يشهد اليمن منذ نحو أربعة أعوام حربًا بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي الإماراتي، والحوثيين المسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء.
  • القتال أدى إلى مقتل أكثر من سبعين ألف شخص حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.
  • تشهد مدينة عدن انفلاتًا أمنيًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة منذ سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من دولة الإمارات على المدينة في أغسطس/آب الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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الحوثيون
التحالف السعودي الإماراتي

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