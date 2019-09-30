السعودية
الاثنين 30 سبتمبر 2019 15:52

بسبب التوترات الإقليمية فيتش تخفض التصنيف الائتماني للسعودية

الهجمات أوقفت نحو نصف إنتاج السعودية من النفط
رويترز
أعلنت وكالة فيتش تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية بمقدار نقطة واحدة بسبب "التوترات الجيوسياسية والعسكرية في منطقة الخليج".
التفاصيل
  • وقالت الوكالة في بيان إنها قامت بتخفيض تصنيف المملكة من A+ إلى A، مع نظرة مستقرة.   
  • يأتي الخفض بعد هجمات غير مسبوقة على منشآت نفطية سعودية.
  • كانت طائرات مسيرة قد هاجمت مصفاتي نفط بقيق وهجرة خريص التابعتين لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في شرق المملكة في 14 سبتمبر/أيلول الجاري.
  • خفضت الهجمات إنتاج النفط الخام بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يزيد على نصف إنتاج المملكة، أو 5% من إمدادات النفط العالمية.
انخفاض الاحتياطي
  • انخفض الاحتياطي العام للمملكة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي بنحو 1.6 مليار ريال، ليصل إلى 496 مليار ريال، مقارنة بشهر يوليو/تموز الماضي.
  • يحوّل إلى حساب الاحتياطي العام للدولة ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة. 
  • أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية السعودية، اليوم الإثنين، ارتفاع الحساب الجاري للدولة خلال شهر أغسطس/ آب الماضي إلى نحو 89 مليارا و610 ملايين ريال بارتفاع قدره 25 مليارا و300 مليون ريال، وذلك مقارنة بشهر يوليو/ تموز الماضي.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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التصنيف الائتماني
الاحتياطي العام
هجمات أرامكو

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