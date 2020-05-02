بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه

المخرج المصري شادي حبش وقد وافته المنية في سجن طرة بعد 777 يومًا من اعتقاله

دشن مغردون مصريون وسم "#شادي_حبش" عقب وفاة مخرج أغنية بلحة في سجن تحقيق طرة، جنوبي القاهرة.

وتوفي حبش داخل سجن طرة، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب بإخراج الأغنية لزميلة رامي عصام، واعتقل شادي في مارس/آذار 2018.

أغنية "بلحة" للفنان رامي عصام وإخراج شادي حبش

وقالت مصادر حقوقية إن وفاة شادي جاءت رغم استغاثات عدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط السجن وإدارته.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن حزنهم لوفاة الشاب العشريني بسبب أغنية، وحمّل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النظام المصري مسؤولية وفاة شادي، بعدما تدهورت حالته الصحية وتعرّض "لإهمال طبي متعمّد".

#شادي_حبش مسئولية السيسي شخصيا..

طبيعي أنه مسئول كرئيس للدولة عن سياسات فاشلة أدت لمقتل مئات من العسكريين والمدنيين، ولكن مسئوليته مباشرة عن حبس شادي لمجرد أنه شارك في أغنية تنتقده، ولأنه لا يوجد قاضي يجرؤ علي تبرئة من ينتقد رئيس الجمهورية الذي عدل الدستور ليعين القضاة ويعاقبهم. https://t.co/cmcZmPBrMH — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 2, 2020

شادي حبش، مات النهارده في سجن طرة بعد 777 يوم، كان متهم بإخراج أغنية رامي عصام الشهيرة "بلحة".

من رسالته اللي كتبها 26 أكتوبر 2019:

"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. pic.twitter.com/gYBu6y2Fre — Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) May 2, 2020

ليه ؟! لحد امتى هنفضل ساكتين على الإجرام النظامي ده؟! و ليه شبابنا تموت كده؟!

#شادي_حبش شاب توفي ٢٢ سنة بعد ما اتسجن منهم سنتين احتياطي (غير قانوني) بدون اي محاكمة او حتى جريمة! اتسجن علشان أغنية!! ليه يموت شبابنا؟! ليه بتتلفقلهم التهم و يتم ابادتهم؟!

هتفضلوا ساكتين لامتى؟! pic.twitter.com/YPC5Sw3yID — دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) May 2, 2020

الارهابي مش كل تكفيري بيقتلنا عالحدود الارهابي هو كل واحد بيستغل قوته الغاشمه انه فايده السلاح وبيموت شباب البلد سواء بيقتلنا بالرصاص او بيرمونا فالسجون ونموت بالبطئ

رايك السياسي فالبلد اخطر عليك من جرايم السرقه والنهب وممكن اخطر من التخابر

حريه الرأي مش جريمه

ربنا يرحم #شادي_حبش — Mahmoud Elshabory (@elshabory_0) May 2, 2020

مهما نقول ومهما نعمل أرواح آلاف الشباب زي شادي بالنسبالهم متسواش

قدام كلمه واحده تتقال على رأس النظام بتاعهم هما بيعتبروا ان الشعب مش من حقه يقول اي كلمه حق او يعترض على اي حاجه والي يعمل كده يتعامل اوسخ معامله في الكون

الحريه بالنسبه ليها ذنب عظيم ✋🏻#شادي_حبش — Osama Safwat (@OsamaOsama28) May 2, 2020

واعتبر بعض المغردين أن حرية التعبير في مصر أصبحت جريمة، ومصير ممارسها الموت.

مهما نقول ومهما نعمل أرواح آلاف الشباب زي شادي بالنسبالهم متسواش

قدام كلمه واحده تتقال على رأس النظام بتاعهم هما بيعتبروا ان الشعب مش من حقه يقول اي كلمه حق او يعترض على اي حاجه والي يعمل كده يتعامل اوسخ معامله في الكون

الحريه بالنسبه ليها ذنب عظيم ✋🏻#شادي_حبش — Osama Safwat (@OsamaOsama28) May 2, 2020

شادي مات وقبله مات وبعده لسة هيموت كتير

شادي مات عشان أغنية متخيلين الظلم في البلد وصل لأي مدى

شادي فنان شاب مات 24 سنة في عز شبابه بعد سجن وتعذيب دون أي جريمة

شادي فنان ميشبهش بتوع الاختيار ولا محمد رمضان

ربنا يجعل دماؤك لعنة على الظالم وأعوانه #شادي_حبش pic.twitter.com/C0i7Uq9fId — 🇪🇬Doaa Mohamed 🇪🇬 (@iamdo14282) May 2, 2020

القهره ف انه من غير محاكمة زىه زى اغلب الشباب اللي مرمي بسبب اي حاجه بقي كل ما تتوقع من استباحه لمستقبل الشباب لمجرد النفس اللي يصدر منهم ويشكل قلق لنظام يعني كل مستقبل الشباب اللي جوه السجن واللي بره بردو اللي مخروس غصب عنه كلنا فدا شخص واحد لحماية شخص واحد#شادي_حبش — samar (@jesuissam93) May 2, 2020

This 22 year old died mysteriously in Sissi’s brutal inhumane jails. His crime: He directed a song rightly mocking Sissi. Fellow inmates cried for help to save his life but were deliberately neglected like hundreds political prisoners killed in Egypt. #شادي_حبش https://t.co/7xjQncWp8p — mazen hussien (@Mazen_Narwhal) May 2, 2020

وسخر آخرون من أن سبب الوفاة قد يبرر بخدمات سجون "خمس نجوم"، التي سبق لنظام السيسي أن روّج لها.

وغردت الصحفية آنيا قائلة" أحاول إقناع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة أصابته من كثرة المشاوي والفواكه التي تناولها يوميا في سجن طرة، مثلما روّجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم المقدّمة فيه".

احاول ان أقنع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة اصابته من كثرة المشاوي والفواكه التى كان يتناولها يوميا في سجن طرة .. (مثلما روجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم التى تقدم فيه) !!



لكنني حتى الآن لم اقتنع ....!!#شادي_حبش pic.twitter.com/mvVtyihhMx — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 2, 2020

ليه شب زي ده يموت عشان واحد زي ده الدنيا مش عادله و النظام مش عادل الناس من جواها عايزه تثور علي النظام بس خايفه كل الناس بتكرهك بس خايفه تتكلم بس انا متأكد ان الثوره الي هتتعمل على السيسي هتبقي اقوي مليون مره من بتاعت مبارك لان الغل و القهر في جيلنا ده كبير اوي#شادي_حبش#مصر — Ahmed Abdelkader (@AhmedAb39343666) May 2, 2020

Shady Habash was only 24 years old, a young a promising artist who had his whole career ahead of him. He died because he was denied treatment while being sick. Shame on the #Sisi regime, #Egypt deserves better.



Rest in peace Shady https://t.co/UFgSKoolHK — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 2, 2020

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