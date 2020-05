بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه

وتوفي حبش داخل سجن طرة، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب بإخراج الأغنية لزميلة رامي عصام، واعتقل شادي في مارس/آذار 2018.

وقالت مصادر حقوقية إن وفاة شادي جاءت رغم استغاثات عدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط السجن وإدارته.

وعبر المغردون من خلال الوسم عن حزنهم لوفاة الشاب العشريني بسبب أغنية، وحمّل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النظام المصري مسؤولية وفاة شادي، بعدما تدهورت حالته الصحية وتعرّض "لإهمال طبي متعمّد".

واعتبر بعض المغردين أن حرية التعبير في مصر أصبحت جريمة، ومصير ممارسها الموت.

This 22 year old died mysteriously in Sissi’s brutal inhumane jails. His crime: He directed a song rightly mocking Sissi. Fellow inmates cried for help to save his life but were deliberately neglected like hundreds political prisoners killed in Egypt. #شادي_حبش https://t.co/7xjQncWp8p

وسخر آخرون من أن سبب الوفاة قد يبرر بخدمات سجون "خمس نجوم"، التي سبق لنظام السيسي أن روّج لها.

وغردت الصحفية آنيا قائلة" أحاول إقناع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة أصابته من كثرة المشاوي والفواكه التي تناولها يوميا في سجن طرة، مثلما روّجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم المقدّمة فيه".

Shady Habash was only 24 years old, a young a promising artist who had his whole career ahead of him. He died because he was denied treatment while being sick. Shame on the #Sisi regime, #Egypt deserves better.



Rest in peace Shady https://t.co/UFgSKoolHK