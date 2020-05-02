بسبب أغنية: مصريون يحملون النظام وفاة الفنان شادي حبش في محبسه
وتوفي حبش داخل سجن طرة، بعد أكثر من عامين على اعتقاله بسبب بإخراج الأغنية لزميلة رامي عصام، واعتقل شادي في مارس/آذار 2018.
وقالت مصادر حقوقية إن وفاة شادي جاءت رغم استغاثات عدة من زملائه المعتقلين داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكنها لم تلق استجابة من قبل ضباط السجن وإدارته.
وعبر المغردون من خلال الوسم عن حزنهم لوفاة الشاب العشريني بسبب أغنية، وحمّل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي النظام المصري مسؤولية وفاة شادي، بعدما تدهورت حالته الصحية وتعرّض "لإهمال طبي متعمّد".
#شادي_حبش مسئولية السيسي شخصيا..— Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) May 2, 2020
طبيعي أنه مسئول كرئيس للدولة عن سياسات فاشلة أدت لمقتل مئات من العسكريين والمدنيين، ولكن مسئوليته مباشرة عن حبس شادي لمجرد أنه شارك في أغنية تنتقده، ولأنه لا يوجد قاضي يجرؤ علي تبرئة من ينتقد رئيس الجمهورية الذي عدل الدستور ليعين القضاة ويعاقبهم. https://t.co/cmcZmPBrMH
شادي حبش، مات النهارده في سجن طرة بعد 777 يوم، كان متهم بإخراج أغنية رامي عصام الشهيرة "بلحة".— Ahmed Gamal Ziada (@AGamalZiada) May 2, 2020
من رسالته اللي كتبها 26 أكتوبر 2019:
"السجن مابيموتش بس الوحدة بتموت، أنا محتاج دعمكم عشان ماموتش. pic.twitter.com/gYBu6y2Fre
ليه ؟! لحد امتى هنفضل ساكتين على الإجرام النظامي ده؟! و ليه شبابنا تموت كده؟!— دينا الحناوي Dina H (@dinaelhenawy82) May 2, 2020
#شادي_حبش شاب توفي ٢٢ سنة بعد ما اتسجن منهم سنتين احتياطي (غير قانوني) بدون اي محاكمة او حتى جريمة! اتسجن علشان أغنية!! ليه يموت شبابنا؟! ليه بتتلفقلهم التهم و يتم ابادتهم؟!
هتفضلوا ساكتين لامتى؟! pic.twitter.com/YPC5Sw3yID
الارهابي مش كل تكفيري بيقتلنا عالحدود الارهابي هو كل واحد بيستغل قوته الغاشمه انه فايده السلاح وبيموت شباب البلد سواء بيقتلنا بالرصاص او بيرمونا فالسجون ونموت بالبطئ— Mahmoud Elshabory (@elshabory_0) May 2, 2020
رايك السياسي فالبلد اخطر عليك من جرايم السرقه والنهب وممكن اخطر من التخابر
حريه الرأي مش جريمه
ربنا يرحم #شادي_حبش
مهما نقول ومهما نعمل أرواح آلاف الشباب زي شادي بالنسبالهم متسواش— Osama Safwat (@OsamaOsama28) May 2, 2020
قدام كلمه واحده تتقال على رأس النظام بتاعهم هما بيعتبروا ان الشعب مش من حقه يقول اي كلمه حق او يعترض على اي حاجه والي يعمل كده يتعامل اوسخ معامله في الكون
الحريه بالنسبه ليها ذنب عظيم ✋🏻#شادي_حبش
واعتبر بعض المغردين أن حرية التعبير في مصر أصبحت جريمة، ومصير ممارسها الموت.
مهما نقول ومهما نعمل أرواح آلاف الشباب زي شادي بالنسبالهم متسواش— Osama Safwat (@OsamaOsama28) May 2, 2020
قدام كلمه واحده تتقال على رأس النظام بتاعهم هما بيعتبروا ان الشعب مش من حقه يقول اي كلمه حق او يعترض على اي حاجه والي يعمل كده يتعامل اوسخ معامله في الكون
الحريه بالنسبه ليها ذنب عظيم ✋🏻#شادي_حبش
شادي مات وقبله مات وبعده لسة هيموت كتير— 🇪🇬Doaa Mohamed 🇪🇬 (@iamdo14282) May 2, 2020
شادي مات عشان أغنية متخيلين الظلم في البلد وصل لأي مدى
شادي فنان شاب مات 24 سنة في عز شبابه بعد سجن وتعذيب دون أي جريمة
شادي فنان ميشبهش بتوع الاختيار ولا محمد رمضان
ربنا يجعل دماؤك لعنة على الظالم وأعوانه #شادي_حبش pic.twitter.com/C0i7Uq9fId
القهره ف انه من غير محاكمة زىه زى اغلب الشباب اللي مرمي بسبب اي حاجه بقي كل ما تتوقع من استباحه لمستقبل الشباب لمجرد النفس اللي يصدر منهم ويشكل قلق لنظام يعني كل مستقبل الشباب اللي جوه السجن واللي بره بردو اللي مخروس غصب عنه كلنا فدا شخص واحد لحماية شخص واحد#شادي_حبش— samar (@jesuissam93) May 2, 2020
This 22 year old died mysteriously in Sissi’s brutal inhumane jails. His crime: He directed a song rightly mocking Sissi. Fellow inmates cried for help to save his life but were deliberately neglected like hundreds political prisoners killed in Egypt. #شادي_حبش https://t.co/7xjQncWp8p— mazen hussien (@Mazen_Narwhal) May 2, 2020
وسخر آخرون من أن سبب الوفاة قد يبرر بخدمات سجون "خمس نجوم"، التي سبق لنظام السيسي أن روّج لها.
وغردت الصحفية آنيا قائلة" أحاول إقناع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة أصابته من كثرة المشاوي والفواكه التي تناولها يوميا في سجن طرة، مثلما روّجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم المقدّمة فيه".
احاول ان أقنع نفسي أن الفنان المصري شادي حبش توفي بسبب تخمة اصابته من كثرة المشاوي والفواكه التى كان يتناولها يوميا في سجن طرة .. (مثلما روجت وسائل الإعلام المصرية سابقا عن الخدمات 5 نجوم التى تقدم فيه) !!— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) May 2, 2020
لكنني حتى الآن لم اقتنع ....!!#شادي_حبش pic.twitter.com/mvVtyihhMx
ليه شب زي ده يموت عشان واحد زي ده الدنيا مش عادله و النظام مش عادل الناس من جواها عايزه تثور علي النظام بس خايفه كل الناس بتكرهك بس خايفه تتكلم بس انا متأكد ان الثوره الي هتتعمل على السيسي هتبقي اقوي مليون مره من بتاعت مبارك لان الغل و القهر في جيلنا ده كبير اوي#شادي_حبش#مصر— Ahmed Abdelkader (@AhmedAb39343666) May 2, 2020
Shady Habash was only 24 years old, a young a promising artist who had his whole career ahead of him. He died because he was denied treatment while being sick. Shame on the #Sisi regime, #Egypt deserves better.— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 2, 2020
Rest in peace Shady https://t.co/UFgSKoolHK
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