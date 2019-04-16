الثلاثاء 16 أبريل 2019 12:32
بزيادة (14%).. 2044 حادث قطار في مصر عام 2018
ارتفع عدد حوادث القطارات في مصر إلى 2044 حادثة عام 2018، مقابل 1793 حادثة عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14%.
وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، نشرة حوادث السيارات والقطارات في مصر لعام 2018، وكان من أهم مؤشراتها، ارتفاع عدد حوادث القطارات في مصر إلى 2044 حادثة عام 2018، مقابل 1793 حادثة عام 2017، بنسبة زيادة بلغت 14%، نتج عنها 48 حالة وفاة، و140 مصابا.
سجل اصطدام المركبات بالمزلقانات أكبر عدد لحالات الحوادث، إذ بلغت 1696 حالة بنسبة 83% من إجمالي حوادث القطارات عام 2018.
آخر أكبر الحوادث:
- صباح الأربعاء 27 من فبراير/شباط الماضي، انفجر خزان الوقود لقاطرة قطار لدى دخوله أحد أرصفة محطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، أثناء وجود عدد كبير من الركاب، ما نجم عنه حريق هائل، أودى بحياة 22 شخصًا وإصابة نحو 40 آخرين.
حوادث السيارات:
- بحسب التقرير انخفض إجمالي "حوادث السيارات" على الطرق خلال عام 2018 إلى 8480 حادثة، مقابل 11098 حادثة عام 2017، بنسبة انخفاض بلغت 23.6%، نتج عنها 3087 حالة وفاة، و11803 مصاب، و13441 مركبة تالفة.
- الجهاز في تقريره أوضح أن العنصر البشري يمثل 76.8% من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 15.7% ثم حالة الطريق بنسبة 2.7% من إجمالي الحوادث عام 2018.
40 مليار تكلفة:
- قدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التكلفة الإجمالية لحوادث السيارات في مصر، خلال عام 2015، بنحو 30.2 مليار جنيه.
- بينما كشف تقرير لوزارة النقل والمواصلات، نشرته الصحف المصرية أن تكلفة حوادث الطرق والمرور في مصر تخطت حاجز 40 مليار جنيه عام 2017، وأن العنصر البشري يمثل 70% من أسباب حوادث الطرق في مصر، فيما تأتي الحالة الفنية للسيارة في المرتبة الثانية، والطريق نفسه في الحالة الأخيرة.
السبب الرئيسي للوفاة عالميا:
- أكثر من 1.35 مليون شخص، يلقون حتفهم سنويا من جراء تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون، 50 مليون شخص إصابات غير قاتلة.
- بحسب تقرير صدر نهاية العام الماضي عن منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق 2018 باتت الإصابات الناجمة عن حوادث المرور السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة.
- وفق التقرير لا يزال خطر الوفاة من جراء حوادث المرور على الطرق أعلى بمقدار ثلاث مرات في البلدان المنخفضة الدخل عنه في الأخرى المرتفعة الدخل.
- أفريقيا تستحوذ على أعلى المعدلات (26.6 لكل 100 ألف نسمة)، بينما تستحوذ أوربا على أدناها (9.3 لكل 100 ألف نسمة).
- يعكس نوع مستخدمي الطريق كذلك التفاوتات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. فعلى الصعيد العالمي، تشكل نسبة المشاة وراكبي الدراجات 26% مَن مجموع من تُزهَق أرواحهم من جراء حوادث الطرق، بينما يصل ذلك العدد إلى 44% في أفريقيا وإلى 36% في شرق المتوسط.
المصدر
الجزيرة مباشر
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